„Wissen, wie stark sie sind“: Lustrinelli warnt vor BVB

Die Pleite der Dortmunder in der Champions League beschäftigt den Trainer von Union Berlin vor dem Duell in der Bundesliga kaum.

Trainer Mauro Lustrinelli vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin misst der jüngsten Champions-League-Pleite des kommenden Gegners Borussia Dortmund wenig Bedeutung bei. „Alle wissen, wie stark sie sind. Unabhängig davon, was sie im letzten Spiel gemacht haben. Für mich ist wichtig, dass wir Kontinuität in unserem Spiel auf den Platz bringen, dass wir noch einen kleinen Schritt nach vorne machen können“, sagte der Schweizer vor dem Liga-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der BVB, der in der Bundesliga noch ungeschlagen auf Rang zwei steht, hatte am Mittwoch in der Königsklasse beim norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt mit 0:1 verloren. Doch Lustrinelli möchte den Fokus lieber auf die eigene Mannschaft legen: „Wir wollen unsere Leistung kontrollieren, dann hoffen wir, dass Borussia nicht so ein gutes Spiel macht. Wichtig ist, dass wir eine Top-Leistung zeigen. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen.“

Ferner habe er gehört, so der 50-Jährige, es sei schon passiert, „dass Union Borussia in der Alten Försterei geschlagen hat.“ In der Tat: Von den bislang sieben Heimspielen gegen den BVB seit dem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2019 hat Union vier gewonnen (2019, 2020, 2022, 2024). In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Berliner jedoch ein 0:3 in der Försterei kassiert.

In der laufenden Saison hatte Union erst am vergangenen Wochenende beim 1:0 gegen Aufsteiger SV Elversberg den ersten Erfolg gefeiert. Nach fünf Spieltagen steht Lustrinellis Team mit vier Zählern auf Rang 16.