Zehnter Gladbacher fällt aus! Misere immer schlimmer

Für Borussia Mönchengladbach kommt es immer dicker. Vor dem Freitagsspiel beim VfB Stuttgart müssen die Gladbacher ihren zehnten Ausfall vermelden.

Die Misere bei Borussia Mönchengladbach nimmt kein Ende. Vor dem Freitagsspiel beim VfB Stuttgart (20.30 Uhr im LIVETICKER) musste der Tabellenletzte der Bundesliga bereits seinen zehnten ausgefallenen Spieler verkraften.

Nach SPORT1-Informationen findet die Auftaktpartie des 7. Bundesligaspieltags ohne Kevin Diks statt, der kurzfristig jetzt auch noch fehlen wird. Der Abwehrspieler hatte bislang jede Minute in dieser Saison gespielt, trug in Abwesenheit von Tim Kleindienst auch die Kapitänsbinde.

Borussia Mönchengladbach muss jetzt auch noch auf Kevin Diks verzichten Borussia Mönchengladbach muss jetzt auch noch auf Kevin Diks verzichten © IMAGO/DeFodi Images

Zehn verletzte Profis fehlen Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart

Diks reiht sich damit in eine lange Ausfallliste bei Gladbach ein. Auf der PK am Donnerstag hatte der neue Trainer Alexander Blessin vermeldet, dass Stürmer Isac Lidberg wegen „muskulärer Beschwerden“ nicht spielen kann.

Insgesamt zehn Spieler fehlen den punktlosen Gladbachern in Stuttgart. Unter anderem muss Kapitän Kleindienst weiterhin aufgrund seines Muskelfaserrisses pausieren.

Auch für Nicolas Kühn, Leihgabe des italienischen Erstligisten Como 1907, kommt das Spiel nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel noch zu früh.

Gladbach-Boss Schröder hadert mit Verletztenmisere

Gladbachs Sportchef Rouven Schröder hadert im SPORT1-Interview mit der Misere. „Grundsätzlich hilft das in der aktuellen Situation natürlich nicht weiter“, stelle er klar: „Es geht nicht nur darum, dass sie auf dem Platz fehlen. Wenn Spieler nicht in der Kabine sind, kann sich eine Gruppe auch nicht ganzheitlich als Mannschaft formen.“

Der 51-Jährige hofft aber, dass es bald wieder bergauf geht. „Unser Ziel muss sein, dass diese Spieler zeitnah zurückkommen und wir noch mehr Geschlossenheit herstellen können“, sagte Schröder.

Gladbach droht gegen Stuttgart ein historischer Tiefschlag: Sieben Bundesliga-Niederlagen zum Auftakt einer Saison gab es bislang noch nie.