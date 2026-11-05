Baum fordert „noch höhere Verlässlichkeit“

Der Trainer des FC Augsburg erkennt bei seiner Mannschaft trotz sechs Spielen ohne Sieg "eine Leichtigkeit".

Nach sechs Spielen ohne Sieg fordert Augsburgs Trainer Manuel Baum von seiner Mannschaft „eine noch höhere Verlässlichkeit. Wir müssen einfach dranbleiben, den Glauben nicht verlieren. Wir müssen selbstbewusst und mutig bleiben, dann werden auch die Ergebnisse wieder kommen“, sagte Baum vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Champions-League-Starter RB Leipzig.

Beim jüngsten 1:2 gegen den SC Freiburg hatte der FCA schon zum fünften Mal in dieser Saison eine Führung aus der Hand gegeben. Dennoch: „Ich finde, die Mannschaft hat trotzdem eine Leichtigkeit, eine Freude weiter an dem Spiel. Vor allem der Glauben an sich, der ist ungebrochen“, sagte Baum.

Die Augsburger hatten mit zwei Siegen einen tollen Saisonstart hingelegt und waren sogar an der Tabellenspitze gestanden. Doch nach drei Niederlagen und drei Remis seitdem ist die Euphorie längst wieder verflogen. Man werde aber „den Kopf auf keinen Fall in den Sand“, so Baum schon nach dem Freiburg-Spiel: „Natürlich ärgert uns das brutal, dass wir jetzt länger nicht gewonnen haben, aber wenn die Leistung passt, kommt das auch wieder.“