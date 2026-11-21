Andrej Kramaric vergibt nach über vier Jahren mal wieder einen Strafstoß in der Bundesliga - ausgerechnet gegen den Elfmetertöter Noah Atubolu. Doch auch auf der anderen Seite läuft es nicht viel besser.

Für Andrej Kramaric ist eine bemerkenswerte Serie zu Ende gegangen. In der Bundesligapartie bei Eintracht Frankfurt (1:0) hat der Hoffenheimer erstmals seit über vier Jahren wieder einen Strafstoß für die TSG verschossen.

In der 41. Minute trat der Kroate gegen SGE-Keeper Noah Atubolu an, nachdem Tim Lemperle im Strafraum gefoult worden war. Doch der Frankfurter Schlussmann behielt die Oberhand: Atubolu tänzelte auf der Linie und tauchte den Schuss von Kramaric aus der unteren linken Ecke.

Kramaric verschoss seinen Elfmeter Kramaric verschoss seinen Elfmeter © IMAGO/Revierfoto

Bundesliga: Atubolu beendet Kramarics Serie

Atubolu hat nun sieben von elf Elfmetern in der Bundesliga gehalten. Damit hat der 24-Jährige die beste Quote in der Bundesliga-Historie von allen Torhütern, die mehr als zwei Elfmeter gegen sich hatten. Diese Stärke bekam nun auch Kramaric zu spüren: Letztmals hatte der im März 2025 einen Elfmeter verschossen – damals jedoch im Trikot der Nationalmannschaft gegen Frankreich.

Der letzte vergebene Strafstoß für die TSG datiert sogar aus dem Jahr 2022: Am 10. September vergab er im Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 vom Punkt. Seitdem hatte er alle 20 folgenden Elfmeter für die Kraichgauer verwandelt.

Doch Kramaric war mit seinem Fehlschuss nicht allein: Nur drei Minuten später wurde Frankfurt auf der anderen Seite ebenfalls ein Strafstoß zugesprochen. Jonathan Burkardt, der früher im Spiel noch zum 1:0 getroffen hatte, vergab. TSG-Keeper Oliver Baumann ahnte das Eck und parierte den Schuss sicher.

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Bundesliga: Interessante Elfmeter-Statistik

Auch er ist ein Elferkiller: Baumann hielt nun bereits den 17. Elfmeter in seiner Bundesliga-Karriere. Nur Toni Schumacher (18) und Rudi Kargus (23) konnte noch mehr abwehren.

Interessant: Zwischen beiden verschossenen Elfmetern lagen drei Minuten und zehn Sekunden – das ist der kürzeste Abstand zwischen zwei parierten Elfmetern in einem Bundesliga-Spiel (seit Datenerfassung 2004/05).

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