Wer in seiner Jugendabteilung einen späteren Erst- oder Zweitligaspieler ausbildet, wird finanziell belohnt.

Die Bundesliga hat in der Saison 2025/26 insgesamt 128 Amateurvereine für ihren Beitrag zur Talentförderung honoriert. Nach Angaben des Liga-Verbandes debütierten in der abgelaufenen Spielzeit 65 Lizenz- und Vertragsspieler in den beiden deutschen Topligen. Hierfür wurden rund 2,1 Millionen Euro an 128 Fußball-Vereine unterhalb der 3. Liga ausgeschüttet, die an der Ausbildung der Spieler beteiligt waren.

„Vereine in Deutschland übernehmen sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Leben eine wichtige Rolle“, sagte Benjamin Schmedes, der Sportdirektor der Bundesliga: „Gleichzeitig stehen sie vor vielfältigen Herausforderungen. Die Ausbildungshonorierung ist deshalb Anerkennung für die geleistete Arbeit und zugleich eine Unterstützung für den künftigen Weg dieser Vereine.“

Lennart Karls Jugendvereine sahnen ab Lennart Karls Jugendvereine sahnen ab © IMAGO/Beautiful Sports International

Ausbildungsvereine von Karl und El Mala profitieren

In der Saison 2025/26 feierten unter anderem die Nationalspieler Lennart Karl und Said El Mala ihre Bundesliga-Premieren. Für Karls Ausbildungsvereine TuS 1890 Frammersbach und Viktoria Aschaffenburg gab es insgesamt ebenso bis zu 26.000 Euro wie für El Malas Jugendklubs Linner SV 1918, Turn- und Sportverein Meerbusch sowie KFC Uerdingen 05. Die genaue Summe errechnet sich aus der Anzahl der Jahre, die beide Spieler in ihren Jugendvereinen spielten.

Seit der Spielzeit 2024/25 erhalten Jugendklubs von Bundesliga- und Zweitliga-Debütanten je 5250 Euro für eine gesamte Saison, wenn sie den Spieler zwischen der Saison seines sechsten und der Spielzeit seines elften Geburtstages ausgebildet haben.

Für komplette Spielzeiten im Zeitraum des zwölften Lebensjahrs bis zur Saison des 21. Geburtstags bekommen die Vereine gar jeweils 6750 Euro. Seit Einführung dieser Ausbildungshonorierung zur Saison 2017/18 wurden bereits mehr als 15 Millionen Euro ausgeschüttet.

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