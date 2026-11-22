Bundesliga heute: Bremen gegen HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream
Der SV Werder Bremen empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.
Das Nordderby steht heute Abend in der Bundesliga an: SV Werder Bremen empfängt den Hamburger SV im Weserstadion. Anstoß ist um 17.30 Uhr.
Bremen – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: –
- Livestream: DAZN
- Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.
Die Bremer, bei denen vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Trainer Daniel Thioune verkündet wurde, gehen mit einer starken Heimbilanz in das Duell mit dem HSV. Aus den ersten vier Heimspielen dieser Bundesliga-Saison holte Werder zehn Punkte und blieb dabei ungeschlagen.
Hamburger SV auswärts mit vier Niederlagen
Beim HSV steht Merlin Polzin an der Seitenlinie. Unter seiner Leitung gewannen die Hamburger vier der vergangenen sechs Bundesligaspiele, verloren in dieser Saison aber auch vier ihrer fünf Auswärtspartien.
Wird SV Werder Bremen gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen HSV im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.
Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SV Werder Bremen gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.