Der SC Paderborn 07 empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Aufsteigerduell in der Bundesliga: Der SC Paderborn 07 empfängt heute Nachmittag den FC Schalke 04. Anstoß in der Home Deluxe Arena ist um 15.30 Uhr.

Paderborn – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der SCP ist seit zwei Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und spielte vor eigenem Publikum zuletzt 2:2 gegen Frankfurt.

Schalke wartet auf einen Sieg

Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic wartet seit sieben Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Während dieser Negativserie holten die Königsblauen drei Unentschieden und kassierten vier Niederlagen.

Schalke im direkten Vergleich vorn

In der Bundesliga ist Schalke gegen Paderborn bislang ungeschlagen. Drei der vier Duelle gewann S04, eines endete unentschieden.

Wird SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.