Nach dem turbulenten Klassiker gegen den FC Bayern schwärmt BVB-Boss Carsten Cramer im SPORT1 Doppelpass von Kapitän Nico Schlotterbeck und Trainer Niko Kovac.

Als Nico Schlotterbeck am Samstagabend im Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern einen Pass von Harry Kane auf Michael Olise abfing, leitete er damit eine Szene ein, die für BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sinnbildlich für die „Willensstärke und Mentalität“ von Borussia Dortmund steht.

Im SPORT1 Doppelpass geriet der 57-Jährige regelrecht ins Schwärmen, als er über Kapitän Schlotterbeck sprach: „Er ist ein Riesentyp, verkörpert Borussia Dortmund par excellence.“

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer schwärmte im SPORT1 Doppelpass über Kapitän Nico Schlotterbeck BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer schwärmte im SPORT1 Doppelpass über Kapitän Nico Schlotterbeck © IMAGO/HMB-Media

Schlotterbeck hatte in dem Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern mit seinem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte den Treffer von Serhou Guirassy zum zwischenzeitlichen 1:1 eingeleitet. Für Cramer war dabei weniger die spielerische Qualität entscheidend als die Haltung dahinter. Die Aktion sei „von fester Überzeugung getragen“ und „auch direkt nach vorne gerichtet“ gewesen.

Cramer lobt Dortmunder Mentalität

Das Lob beschränkte Cramer allerdings nicht nur auf den Nationalspieler. „Es ist nicht nur Nico. Waldi Anton oder Serhou, die verkörpern sehr viel von dem, was Schwarzgelb ausmacht“, erklärte der BVB-Boss.

Die Dortmunder hatten in München zweimal einen Rückstand aufgeholt. Nachdem Dayot Upamecano die Bayern in der 66. Minute mit 2:1 in Führung gebracht hatte, sicherte Fabio Silva den Dortmundern mit seinem Treffer in der 89. Minute noch einen Punkt. Für Cramer war das ein weiterer Beleg dafür, dass die Entwicklung innerhalb der Mannschaft stimmt.

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Besonders deutlich wurde der BVB-Boss im Hinblick auf Trainer Niko Kovac. „Das Miteinander mit Niko klappt hervorragend“, betonte Cramer. Der Trainer und die Verantwortlichen seien „sehr komplementär aufgestellt“. Kovac verstehe es, die Entwicklung der Mannschaft zu begleiten. „Niko ist grundsätzlich ein offener Typ. Wir entwickeln die Mannschaft. Niko moderiert das perfekt. Aktuell sind wir sehr zufrieden.“

Cramer mahnt zur Vorsicht

Dennoch warnte Cramer davor, die jüngsten Ergebnisse überzubewerten. Schließlich habe sich die öffentliche Stimmung rund um den BVB erst kürzlich noch ganz anders dargestellt. „Vor zwei Wochen gab es noch den Abgesang auf den BVB nach der Niederlage in Bodö“, erinnerte er. „Maß und Mitte sind da ein guter Ratgeber.“

1:48 SPORT1 "Sagt der Schalker!" BVB-Boss stichelt sofort los

Den eingeschlagenen Kurs stellt Cramer dennoch nicht infrage. „Wir sind Schritt für Schritt in den letzten 18 bis 24 Monaten besser geworden“, sagte er und fügte hinzu: „Insgesamt sind wir auf einem guten Weg und von dem, was wir machen, komplett überzeugt.“

Nach dem Punktgewinn im Klassiker steht der BVB auf Rang zwei der Bundesligatabelle – aufgrund des besseren Torverhältnisses führen die Münchner punktgleich mit den Dortmundern die Tabelle an. Ob die Dortmunder den Bayern in dieser Saison den Titel streitig machen können? Zu konkreten Kampfansagen wollte sich Cramer im Doppelpass nicht hinreißen lassen.

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