Neben der Champions League der Frauen ist bald auch die Bundesliga bei Disney+ zu sehen.

Bundesliga-Fans können künftig auch über Disney+ die Höhepunkte aller Spiele abrufen. Der Streamingdienst hat mit RTL Deutschland eine Vereinbarung über die Sublizenzierung des Bundesliga-Rechtepakets M geschlossen. Ab dem 8. Januar 2027 zeigt Disney+ unter der Marke ESPN die Highlightclips sämtlicher Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga kurz nach Abpfiff auf Abruf. Die Vereinbarung läuft bis Juni 2029.

Disney sieht die Vereinbarung als wichtigen Schritt für den Ausbau des eigenen Sportangebots in Europa. Die Bundesliga-Highlights ergänzen das stetig wachsende Sportportfolio von ESPN auf Disney+ in Deutschland. Übertragen wird dort bereits unter anderem die Champions League der Frauen. Für Abonnenten entstehen keine zusätzlichen Kosten: Die Bundesliga-Highlights sind in allen Disney+-Abonnements enthalten.