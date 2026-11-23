Der Bayern-Boss versucht sich weiter an Deeskalation und wundert sich über die Kritik.

Jan-Christian Dreesen übt sich im Fall Jamal Musiala weiter in Deeskalation. „Jamal ist einer von uns! Genau deswegen kümmern wir uns um ihn“, sagte der Vorstandschef des FC Bayern in einem Gespräch mit Münchner Merkur/tz und Bild-Zeitung. Er ergänzte: „Wir sollten uns jetzt einfach die Ruhe nehmen und ihn spielen lassen.“

Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany seien „überzeugt von Jamal, sie sind überzeugt, dass er wieder zu seiner alten Form zurückfinden kann – darauf bauen wir alle“, führte Dreesen aus: „Und natürlich geht es um den Menschen. Wir alle wünschen uns, dass er auf dem Platz wieder der Alte wird!“

Jan-Christian Dreesen setzt auf Jamal Musiala Jan-Christian Dreesen setzt auf Jamal Musiala © IMAGO/Ulrich Wagner

Nationalspieler Musiala ist aufgrund seiner neurologischen Erkrankung Gegenstand hitziger Debatten. Die Bayern mussten sich wegen der von ihnen öffentlich ausgetragenen Diskussion um mögliche Gehaltsanpassungen teils heftige Kritik gefallen lassen.

Debatte um „Mia san mia“ für Dreesen überzogen

Dass jetzt das Münchner „Mia san mia“ infrage gestellt werde, ist für Dreesen „ein bisschen aufgesetzt, wenn ich das so sagen darf. Denn es hat keiner gesagt, dass wir uns nicht um Jamal kümmern – und dass wir nicht alles tun, um ihm den Rücken zu stärken.“

Zugleich wiederholte der CEO angesichts der personell überaus angespannten Lage, dass er „kein Freund vom Wintertransfermarkt“ sei. „Zum Verkaufen kann er gut sein, aber nicht zum Kaufen. Denn das macht man nur unter Druck. Üblicherweise geben die Klubs nicht ihre besten Spieler im Winter ab – oder man muss sehr viel Geld bezahlen.“

DEINE MEINUNG

Das Geld für Nachkäufe hätten die Münchner ausweislich ihrer am Wochenende präsentierten Zahlen, das bekräftigte nicht zuletzt Präsident Herbert Hainer, der sich allerdings ebenfalls zurückhaltend in Sachen Transfers geäußert hatte. „Das Geld“, bekräftigte Dreesen, „haben wir nicht vom Ausgeben…“