Einer der legendärsten Typen der Bundesliga wird 80

Wolfgang Kleff sammelte in Gladbach Titel um Titel, nur im DFB-Team stand ihm Sepp Maier im Weg. Am heutigen Montag wird "Otto" 80 Jahre alt.

Wolfgang Kleff geht eher selten in die Kirche, vor seinem 80. Geburtstag aber macht er eine Ausnahme. „Ich bin froh, dass ich lebe“, sagt der Welt- und Europameister, der mehrere Herz-Operationen hinter sich hat und während der Corona-Pandemie fast erstickte. Ein Austausch mit dem lieben Gott sei daher angebracht, erzählte Kleff unlängst der Zeit: „Ab und zu führe ich kleine Zwiegespräche – und bedanke mich.“

Auf eine Party wird Kleff am Montag wie schon zu seinem 70. Geburtstag verzichten („keinen Bock“). Dabei hätte der langjährige Torhüter von Borussia Mönchengladbach doch so viel zu erzählen. Etwa davon, dass er neben Berti Vogts, Horst Köppel und Herbert Wimmer einer von nur vier Spielern ist, die bei allen fünf Meisterschaften der Fohlen dabei waren.

Im DFB-Team, und das ist seine Tragik, kam Kleff aber an Sepp Maier nicht vorbei. Kleff ist zwar Europameister 1972 und Weltmeister 1974, aber eben nie als Nummer eins. Er kam auf nur sechs Länderspiele. Den Witz, dass Maier seinen Hund abgegeben habe, weil dieser immer ‚Kläff, kläff‘ gemacht habe, erzählt Kleff dennoch bis heute.

Deshalb wird Kleff „Otto“ genannt

Überhaupt: Der Schalk sitzt Kleff bis heute im Nacken. Nicht nur äußerlich hat er da etwas dem Mann, dem er seinen Spitznamen „Otto“ zu verdanken hat: Seine Ähnlichkeit zu Komiker Otto Waalkes brachte ihm einst auch zwei Filmrollen als dessen Double ein – in „Otto – der Film“ und „Werner – Beinhart!“.

Er sei Günter Netzer noch immer für das legendäre Siegtor in der Verlängerung des Pokalfinales 1973 dankbar, meinte er einmal. Nicht wegen des Titels, sondern wegen des Griechenland-Urlaubs, den er am nächsten Tag antrat – und der bei einem Wiederholungsspiel ins Wasser gefallen wäre.

DEINE MEINUNG

Als Torhüter war Kleff ein Dauerbrenner und Rastloser zugleich. Von 1968 bis 1982 bestritt er stolze 321 Bundesligaspiele, spielte mit 40 noch für Salmrohr in der 2. Liga, saß mit 53 beim Drittligisten KFC Uerdingen auf der Bank und stand mit 61 für den Landesligisten FC Rheinbach zwischen den Pfosten.

Kleff übersteht schwere Corona-Erkrankung

Es folgten mehrere harte Schläge. Das Herz hat gelitten, die Lunge auch, und dann kam auch noch Corona. „Ich lag infiziert zwei Tage in meiner Wohnung und war nicht mehr bei Sinnen“, erzählte er der Zeit: „Mein Sohn und meine Freundin haben dann die Tür aufgebrochen und einen Krankenwagen gerufen.“

Wolfgang Kleff bei Besuch der Sonderausstellung in der FohlenWelt Wolfgang Kleff bei Besuch der Sonderausstellung in der FohlenWelt © IMAGO/Revierfoto

Und doch hat sich Kleff seine ansteckend gute Laune bewahrt. Der Borussia ist er bis heute verbunden, als Teil der Gladbacher Jahrhundertelf hängt sein Porträt übergroß am Stadion.

Trotz der jüngsten Talfahrt schaut er dort noch immer ab und an vorbei – ganz so wie in der Kirche um die Ecke. Um Danke zu sagen.