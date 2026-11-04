El-Faouzi und Gosens wieder im Mannschaftstraining

Die Profis von Schalke 04 waren im Spiel beim 1. FC Köln mit den Köpfen zusammengestoßen.

Soufiane El-Faouzi und Robin Gosens sind nach ihrem schweren Zusammenprall wieder ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zurückgekehrt.

Nach Angaben des Aufsteigers trainierte El-Faouzi nach seinem im Spiel beim 1. FC Köln (0:0) erlittenen Nasenbeinbruch mit einer individuell angepassten Gesichtsmaske. Bei Gosens waren nach dem Zusammenstoß zwei Platzwunden am Kopf genäht worden. Luca Vozar steht nach einem überstandenem Infekt wieder zur Verfügung.

Die auf Platz 17 zurückgefallene Mannschaft von Trainer Miron Muslic gastiert am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim. In acht Spielen haben die Schalker gerade einmal vier Tore erzielt und stellen damit die mit Abstand schwächste Offensive der Liga.

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