Nur zwei Wochen nach dem schweren Zusammenprall können beide Spieler dem Aufsteiger wieder helfen.

Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi kehren zwei Wochen nach ihrem schweren Zusammenprall in den Spieltagskader des Bundesligisten Schalke 04 zurück. Das bestätigte Trainer Miron Muslic vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr).

„Beide waren die ganze Woche uneingeschränkt im Mannschaftstraining“, sagte Muslic, bei Gosens seien erst am Freitag die Fäden gezogen worden: „Wir haben grünes Licht von der medizinischen Abteilung. Das ist in diesen Zeiten, in denen uns etliche Jungs fehlen, endlich wieder etwas Positives.“ Weiterhin fehlt dagegen unter anderem Stürmer Moussa Sylla. „Der vorsichtig optimistische Plan ist, dass er uns vielleicht nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht“, sagte Muslic.

Böser Schalke-Zusammenprall hatte Folgen

Gosens und El-Faouzi waren im Spiel des Aufsteigers beim 1. FC Köln (0:0) zusammengeprallt. El-Faouzi erlitt einen Nasenbeinbruch und trainiert nun mit einer individuell angepassten Gesichtsmaske. Bei Gosens waren nach dem Zusammenstoß zwei Platzwunden am Kopf genäht worden.

Schalke ist nach einem guten Saisonstart mittlerweile auf Platz 17 der Tabelle zurückgefallen. In acht Spielen haben die Schalker gerade einmal vier Tore erzielt und stellen damit die mit Abstand schwächste Offensive der Liga.

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