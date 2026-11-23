Besondere Genugtuung? "Für mich hat es nie für den HSV gereicht"

Besondere Genugtuung? "Für mich hat es nie für den HSV gereicht"

0:43 Besondere Genugtuung? "Für mich hat es nie für den HSV gereicht"

Justin Njinmah erlebt den wohl bestmöglichen Tag. Erst führt er Werder Bremen im Nordderby zum Sieg, dann erlebt er auch noch ein persönliches Highlight.

Für Justin Njinmah hätte das Wochenende nicht besser verlaufen können. Der Angreifer des SV Werder Bremen schoss die Grün-Weißen mit einem Doppelpack zum 4:0-Erfolg im Nordderby gegen den Hamburger SV und durfte nur wenige Stunden später auch privat einen ganz besonderen Moment feiern: Der 26-Jährige ist erstmals Vater geworden.

Im 111. Bundesliga-Nordderby avancierte der gebürtige Hamburger zum Matchwinner. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Njinmah innerhalb weniger Minuten doppelt und ebnete damit den Weg zum höchsten Bremer Derbysieg seit der Double-Saison 2003/04.

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Bereits beim Torjubel deutete der Offensivspieler sein bevorstehendes Familienglück an, als er den Ball unter sein Trikot schob und einen Babybauch imitierte.

Auch Werder feiert den „Hattrick“

Nach dem Schlusspfiff hatte es der Werder-Profi dann besonders eilig. „Meine Frau ist schwanger. Wenn heute Abend noch mein Sohn kommt, dann ist es ein perfekter Tag“, sagte Njinmah unmittelbar nach der Partie. Kurz darauf verließ er das Stadion, um rechtzeitig bei der Geburt dabei zu sein.

Der Wunsch erfüllte sich noch in derselben Nacht. Wie Werder Bremen am Montag mitteilte, brachte seine Frau einen Sohn zur Welt. Der Verein gratulierte seinem Derbyhelden auf den sozialen Kanälen augenzwinkernd mit den Worten: „Glückwunsch zum Hattrick.“

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Auch Trainer Daniel Thioune freute sich für seinen Schützling. „Er ist jetzt stolzer Vater“, sagte der Werder-Coach und kündigte an, dem Angreifer einige freie Tage zu gewähren. Nach dem Comeback nach einer Muskelverletzung, dem ersten Bundesliga-Doppelpack seiner Karriere und der Geburt seines Sohnes dürfte Njinmah tatsächlich auf die wohl emotionalsten Stunden seines bisherigen Lebens zurückblicken.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.