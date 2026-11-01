FC Bayern: Kobel reagiert auf Saibari-Verletzung

Gregor Kobel zeigt nach der schweren Verletzung von Ismael Saibari Größe. Der BVB-Keeper meldet sich öffentlich beim Bayern-Profi und sendet persönliche Genesungswünsche.

Ismael Saibari hat sich während der Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund im Zweikampf mit Keeper Gregor Kobel schwerer verletzt. Einen Tag später entschuldigte sich der BVB-Torhüter beim Bayern-Star.

Der Schweizer veröffentlichte in seiner Instagram-Story eine Nachricht an Saibari und wünschte ihm eine schnelle Genesung. „Es tut mir leid, dies zu sehen. Ich wünsche Dir alles Gute. Werde schnell gesund, Ismael!“, schrieb Kobel. Der Bayern-Star reagierte darauf ebenfalls in seiner Story und antwortete: „Danke. Das weiß ich zu schätzen!“

Bayern-Star Ismael Saibari verletzte sich im Zweikampf mit BVB-Keeper Gregor Kobel Bayern-Star Ismael Saibari verletzte sich im Zweikampf mit BVB-Keeper Gregor Kobel © IMAGO/Philippe Ruiz

Saibari und Gnabry fallen erstmal aus

Der FC Bayern hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass sich der Offensivspieler beim 2:2 gegen den BVB einen Syndesmosebandriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hat. Der 25-Jährige wurde bereits erfolgreich operiert. Nach SPORT1-Informationen fällt Saibari aber drei Monate lang aus und wird frühestens nach der Winterpause zurückkehren, wahrscheinlich sogar eher erst im Februar.

Saibari verletzte sich in der 26. Minute, als er nach einer Großchance im Duell mit Kobel um den Abpraller kämpfte und dabei mit dem rechten Knöchel umknickte. Anschließend musste er gestützt in die Kabine gebracht werden und verließ das Stadion später auf Krücken.

Für die Münchner ist die Verletzung ein weiterer personeller Rückschlag. Auch Serge Gnabry fällt nach einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel aus. Damit muss Bayern im anstehenden Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid auf mehrere Offensivkräfte verzichten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.