FC Bayern: Saibari und Gnabry verletzt raus

Die Münchner müssen im Topspiel früh zwei weitere Ausfälle verkraften.

Der FC Bayern muss in seiner hochkarätig besetzten Offensive die nächsten Rückschläge verkraften: Ismael Saibari und Serge Gnabry verletzten sich im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund schon in der ersten Hälfte und mussten ausgewechselt werden. Die Münchner müssen bereits auf Luis Díaz und Jamal Musiala verzichten.

Saibari konnte nach einem Zusammenprall mit BVB-Keeper Gregor Kobel nicht mehr weiterspielen. Der Marokkaner humpelte gestützt von zwei Betreuern vom Feld. Für ihn kam in der 29. Minute Nathaniel Brown. Nur zwei Minuten später musste Gnabry offenbar wegen einer Verletzung am Fuß raus. Er wurde durch Josip Stanisic ersetzt.