Michael Olise trainiert wieder mit der Mannschaft des FC Bayern, Jamal Musiala derweil ist von einer Rückkehr noch ein Stück entfernt.

Michael Olise hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 2:2 gegen Borussia Dortmund wieder am Teamtraining des FC Bayern teilgenommen. Er trug dabei einen Verband unterhalb des rechten Knies.

Auch Manuel Neuer meldete sich zurück, nach Problemen am Fuß dürfte er wieder zum Aufgebot für das Spiel gegen Atlético Madrid in der Champions League gehören.

Jamal Musiala und Michael Olise im Training Jamal Musiala und Michael Olise im Training © IMAGO/Sven Simon

Jamal Musiala trainiert derweil auch fast sechs Wochen nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder mit dem Team. Wie der FC Bayern bekanntgab, absolvierte der 23-Jährige am Montag eine individuelle Einheit. Für das Atlético-Spiel am Dienstag (21 Uhr) dürfte er damit keine Option sein.

Rätsel um Musiala – zwei Bayern-Stars länger raus

Musiala hatte sich am 24. September bei der deutschen Nationalmannschaft verletzt, seitdem ist es um den Superstar ruhig geworden. Bayerns Interimstrainer Aaron Danks, der Chefcoach Vincent Kompany aktuell vertritt, verriet zuletzt lediglich, dass die Spiele gegen Magdeburg und Dortmund noch „zu früh“ für ihn gekommen seien.

Wann Musiala wieder eingreifen kann, ist derzeit nicht bekannt.

+9 IMAGO/MIS Viele Verletzte: Das Lazarett des FC Bayern

Fehlen werden den Bayern in Madrid auf jeden Fall Serge Gnabry und Ismael Saibari. Der marokkanische Nationalspieler wurde am Sonntag wegen eines Risses des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk operiert und wird erst im neuen Jahr wieder einsatzfähig sein. Gnabry erlitt ebenfalls im Spiel gegen Dortmund eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

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