Mainz hat zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge verloren, mit Union Berlin wartet nun ein ebenfalls angeschlagener Gegner.

Die jüngste Negativserie des FSV Mainz 05 setzt auch Trainer Urs Fischer zu. „Ich werde in letzter Zeit immer mal gefragt: Wie geht es dir?“, berichtete er auf der Pressekonferenz vor dem richtungsweisenden Bundesligaspiel gegen den Tabellenvorletzten Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr). „Mir geht es eigentlich soweit gut“, ergänzte der Schweizer, „aber es war auch schon angenehmer zu arbeiten.“

Mit seinem Team hat Fischer die jüngsten fünf Pflichtspiele allesamt verloren, in der Tabelle ist Mainz nach einem soliden Saisonstart auf Rang 13 abgerutscht. Mit etwaigen Diskussionen um seine Person könne er umgehen, betonte Fischer, „ich weiß wie es läuft“. Zwar beschäftigten ihn derlei Fragen selbst nicht, dennoch stellte Fischer klar, dass ihm die aktuelle sportliche Situation „überhaupt nicht passt“.

Mainz: Fischer gibt sich kämpferisch

Mit Union trifft der 60-Jährige nun auf seinen Ex-Klub, den er 2022 in die Champions League geführt hatte. Unter Fischers Landsmann und Trainerkollege Mauro Lustrinelli stehen die Berliner derzeit auf einem Abstiegsplatz. Mit einem Auswärtssieg könnte Union nach Punkten jedoch mit Mainz gleichziehen.

Dies will Fischer verhindern, „ein Sieg würde der Stimmung gut tun, da muss ich kein Prophet sein“, sagte der Trainer, dessen Klub am Montag seine Mitgliederversammlung abhält. Verzichten muss Fischer gegen Union jedoch neben den schon länger fehlenden Dominik Kohr und Silas auch auf Phillipp Mwene, der wegen Sprunggelenkproblemen ausfällt.