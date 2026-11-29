Joshua Kimmich erhält nach seiner öffentlichen Kritik an den Bayern-Bossen in der Debatte um Jamal Musiala viel Zuspruch. Ex-FCB-Trainer Felix Magath zeigt sich im Doppelpass hingegen verwundert über Kimmichs Vorgehen.

Ex-Bayern-Trainer Felix Magath hat Joshua Kimmich für dessen öffentliche Kritik im Zusammenhang mit der Debatte um Jamal Musiala kritisiert. Im Doppelpass auf SPORT1 stellte er klar, dass Kimmich seiner Meinung nach mit zweierlei Maß vorgehe.

„Wenn ich den Bossen vorwerfe, dass ich so eine Personalie wie Musiala in der Öffentlichkeit diskutiere, dann ist es genauso verwerflich, wenn ich mich öffentlich gegen meine Bosse äußere“, sagte der zweimalige Bayern-Meistertrainer und nannte Kimmichs Verhalten „unverständlich“.

Felix Magath wundert sich an Joshua Kimmichs Vorgehen Felix Magath wundert sich an Joshua Kimmichs Vorgehen © IMAGO/Eibner

Aus Magaths Sicht hätte Kimmich seinen Unmut ausschließlich intern ansprechen müssen. „Sowas kann er machen, aber dann muss er doch da hingehen zu den Bossen und sagen: ‚Das ist nicht in Ordnung, was ihr macht.‘ Und das intern klären“, erklärte der 73-Jährige. „Sich öffentlich darüber zu beschweren, dass die Bosse was öffentlich gemacht haben, passt nicht zusammen.“

Kimmich „hat sich in der Öffentlichkeit beliebt gemacht“

Kimmich hätte sich mit seinem Vorgehen „natürlich in der Öffentlichkeit beliebt gemacht, aber auch unter Druck gesetzt“.

Magath stellte einen Zusammenhang zwischen den Schlagzeilen rund um den derzeitigen Bayern-Kapitän und dessen Roter Karte im Spiel am Samstag beim Hamburger SV her, als er nach einem Aussetzer vom Platz gestellt wurde. „Dieser Druck hat sich jetzt entladen in dieser Fehlhandlung, dass er einen Spieler an den Haaren zieht.“ Kimmich hatte sich nach einer Provokation zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen, im Anschluss nannte er selbst dies „unentschuldbar“.

DEINE MEINUNG

Der Mittelfeldspieler hatte nach der Champions-League-Niederlage in Lille am späten Mittwochabend klare Worte in die Richtung von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Bayerns Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen gerichtet, die teils äußerst brisante Aussagen getroffen und auch Musials hoch dotierten Vertrag hinterfragt hatten.

Bayern-Größen lobten Kimmich

Kimmich bezeichnete diese öffentliche Debatte als „nicht Bayern-like“ und „ein absolutes No-Go. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch.“

Das Thema hatte er eigenen Angaben nach zuvor bereits intern angesprochen, trotzdem wählte er in der Folge allerdings auch den Weg in die Öffentlichkeit.

Während Magath die Worte kritisch bewertete, hatten sich unter anderem Oliver Kahn und Lothar Matthäus lobend geäußert. „Das war von Joshua ein wichtiges Zeichen“, sagte Kahn, Matthäus sprach von einem „fantastischen Interview“.

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