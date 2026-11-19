Niko Kovac betrachtet die Debatte um den Kronenjubel von Felix Nmecha als "abgehakt".

Nach der Debatte um den umstrittenen Kronenjubel von Felix Nmecha hat BVB-Trainer Niko Kovac den Blick nach vorne gerichtet. Auf SPORT1-Nachfrage bezeichnete Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) den Wirbel um den Mittelfeld-Star als „abgehakt“.

Es sei zu dem Thema „viel gesprochen, viel geschrieben“ worden, sagte Kovac: „Mein Fokus, unser Fokus muss jetzt wieder auf dem Sport liegen. Und da wollen wir hin. Das, was war, ist vorbei. Abgehakt, hoffentlich für alle Ewigkeit. Und jetzt geht es wieder um Fußball.“

Niko Kovac (r.) im Gespräch mit Felix Nmecha Niko Kovac (r.) im Gespräch mit Felix Nmecha © IMAGO/HMB-Media

Kovac verwies auch auf die Aussagen von Lars Ricken. Der Sport-Geschäftsführer hatte zuvor bei Sky von einem „vertrauensvollen, internen Gespräch“ mit dem Nationalspieler berichtet: „Und dabei wollen wir es auch belassen und uns bitte wieder um die sportlichen Themen kümmern, am besten mit einem Sieg gegen Gladbach.“

BVB bangt um Guirassy und Anton

Gegen den Tabellenletzten bangt Kovac unter anderem um den Einsatz von Stürmer Serhou Guirassy (30) und Innenverteidiger Waldemar Anton (30). Dass es bei dem Duo für das „Wochenende reichen wird“, sei „nicht ausgeschlossen, aber es ist auch genauso wenig ausgeschlossen, dass sie nicht dabei sein werden“.

Zudem warnte Kovac sein Team davor, die Partie gegen die kriselnden Gladbacher zu leicht zu nehmen. „Das Tabellenbild darf nicht dazu führen, dass wir irgendjemanden in der Bundesliga unterschätzen und dass wir dort überheblich in ein Spiel reingehen“, sagte Kovac: „Wenn da einer denkt, er kann es locker machen, dann wird es schwierig, wenn die anderen Gas geben.“

DEINE MEINUNG

Der BVB ist nach neun Spieltagen nach wie vor ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis). Mehr Punkte als aktuell (21) hatten die Dortmunder zu diesem Zeitpunkt zuletzt vor 13 Jahren auf dem Konto. Die Schwarz-Gelben sind punktgleich mit dem FC Bayern – vor einem Jahr waren es zum selben Zeitpunkt bereits sieben Zähler Rückstand.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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