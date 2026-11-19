Kacper Potulski verlängert seinen Vertrag beim FSV Mainz 05. Der polnische Nationalspieler stand in dieser Saison in allen Ligaspielen auf dem Platz.

Bundesligist FSV Mainz 05 setzt auch in Zukunft auf die Dienste des polnischen Nationalspielers Kacper Potulski (19).

Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, verlängerte der 19-Jährige „vorzeitig“ seinen Vertrag. Genaue Angaben zur Laufzeit machten die Mainzer nicht.

Kacper Potulski im Trikot der polnischen Nationalmannschaft Kacper Potulski im Trikot der polnischen Nationalmannschaft © IMAGO/NurPhoto

Bungert: „Kacper hat eine Top-Entwicklung genommen“

„Wir sind froh, dass wir mit Kacper Potulski unmittelbar vor der Länderspielpause seinen ohnehin schon langfristigen Vertrag verlängern konnten“, sagte Sportdirektor Niko Bungert: „Kacper ist ein hochtalentierter Innenverteidiger, der in unserem Nachwuchsleistungszentrum eine Top-Entwicklung genommen hat, sich schon in jungen Jahren in die Profi-Mannschaft spielen konnte und dort bereits gezeigt hat, was in ihm steckt.“

Potulski war im Alter von 16 Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum der Mainzer gewechselt. In dieser Saison stand er in allen neun Ligaspielen auf dem Platz. Am Sonntag (15.30 Uhr) muss Mainz zum FC Augsburg.

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