Im ersten Bundesligaspiel seit Anfang November trifft Carles Martinez mit Bayer Leverkusen auf den SC Paderborn. Zeit zum Deutschlernen hatte er nicht.

Wie alle Bundesliga-Klubs hat Bayer Leverkusen die Länderspielpause auch zur Erholung genutzt – zum Deutschlernen hatte Trainer Carles Martinez allerdings keine Zeit. „Ich weiß, dass es das Beste wäre, mein Deutsch ist katastrophal“, sagte der 42-jährige Spanier auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr): „Wenn mein Sohn nach der Schule nach Hause kommt und sagt: ‚Papa, ich habe diese Wörter gelernt‘, dann sage ich manchmal: ‚Sag sie mir.‘ Aber mein Fokus ist bis Weihnachten hier.“

Nach der Niederlage vor der Länderspielpause gegen den VfB Stuttgart (2:4) geht es für Martinez und Bayer nun um Wiedergutmachung. „Jeder Tag zuletzt war anders“, sagte er mit Hinblick auf das Zusammentreffen der Mannschaft nach der zweiwöchigen Pause: „Aber ich habe ein gutes Gefühl und eine gute Energie mit der Mannschaft. Wir sind bereit für morgen.“

Gegen Paderborn gefordert: Carles Martinez Gegen Paderborn gefordert: Carles Martinez © picture-alliance/dpa/SID/Rolf Vennenbernd

Martinez: „Wir müssen perfekt sein“

Gegen den Aufsteiger trifft die Werkself am zehnten Spieltag auf eines der laufstärksten Teams der Liga. „Ich mag, wie sie spielen. Sie haben eine klare Spielweise. Wir müssen in der Defensive und in den Umschaltmomenten sehr aufmerksam sein“, warnte Martinez: „Wir müssen perfekt sein.“

Dabei kann Bayer wieder auf einige zuletzt Verletzte zurückgreifen. Sowohl Ibrahim Maza als auch Eliesse Ben Seghir, Christian Kofane, Nathan Tella und Moussa Diaby stehen für einen Einsatz zur Verfügung.

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