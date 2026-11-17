Der Trainer des FC Bayern soll gegen Köln wieder an der Seitenlinie stehen.

Trainer Vincent Kompany steht beim FC Bayern angeblich vor der Rückkehr an die Seitenlinie. Der deutsche Fußball-Rekordmeister geht einem Bild-Bericht zufolge „davon aus“, dass der Coach nach seinem Zusammenbruch das „normale“ Programm vor Spielen wieder komplett durchziehen und damit sein Comeback geben könne. Dies wäre am Freitag (20.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln der Fall. Die Bayern oder Kompany selbst kommentierten die Rückkehr-Pläne zunächst nicht.

Am Montag hatte Kompany erstmals seit seinem Zusammenbruch am 23. Oktober wieder das Training geleitet. Von der Bild veröffentlichte Fotos zeigten den Trainer mit einer Schlinge am linken Arm – Kompany hatte sich bei seinem Kollaps infolge einer Hirnhautreizung die Schulter ausgekugelt. Schon zu Beginn der vergangenen Woche war er an die Säbener Straße zurückgekehrt, um dort sein Reha-Programm für die verletzte Schulter zu absolvieren.

Der Belgier sei „auf dem Wege der Besserung“, hieß es damals von seinem Klub. In den Spielen seit seinem Zusammenbruch war Kompany von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden, der auch gegen Köln noch als Ersatz bereitstünde, sollte Kompany doch nicht wieder an der Seitenlinie stehen können.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits am vorvergangenen Sonntag gesagt, Kompany werde seine Arbeit schon bald wieder aufnehmen können, und erklärt: „Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen.“ Zuletzt war dies beim 2:2 im Champions-League-Hit gegen den FC Arsenal am 21. Oktober der Fall.