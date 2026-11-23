Die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln verläuft weitgehend harmonisch. Doch ein Zwischenfall sorgt für Ärger und laute "Nazis raus"-Rufe.

Bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln ist es am Sonntagabend zu einem politischen Eklat gekommen. Ein Vereinsmitglied nutzte seinen Redebeitrag, um gegen eine neue „Extremismus-Klausel“ in der Satzung zu protestieren und warb dabei öffentlich für die AfD.

Nach mehrmaligen Ermahnungen wurde ihm das Mikrofon abgeschaltet, ehe ihn der Sicherheitsdienst von der Bühne und schließlich aus dem Saal begleitete. Laute „Nazis raus“-Rufe waren dabei zu vernehmen, schreibt der Express.

Auslöser des Vorfalls war die geplante Satzungsänderung des Bundesligisten. Die neue Extremismus-Klausel sieht vor, dass Personen ausgeschlossen oder gar nicht erst aufgenommen werden können, wenn sie in außergewöhnlicher Weise gegen die Werte des Vereins verstoßen. Jörg Alvermann, Vizepräsident des Klubs, betonte, dass die Regelung nur in Ausnahmefällen Anwendung finden solle.

AfD-Äußerungen beim 1. FC Köln nicht erwünscht

Das verbannte Mitglied hatte sich positiv über die AfD geäußert und die Partei unter anderem mit Verweis auf deren Rolle während der Corona-Pandemie verteidigt. Damit überschritt er nach Auffassung der Versammlungsleitung die Grenzen der Debatte über die Satzung.

Dorothea Zechmann, die die Versammlung leitete, griff ein. Mehrfach forderte sie den Redner auf, politische Agitation zu unterlassen. Als dieser dennoch weitersprach, ließ sie das Mikrofon abschalten. „Das ist eine Mitgliederversammlung und kein Parteitag“, erklärte Zechmann. Da der Mann die Bühne zunächst nicht verlassen wollte, wurde schließlich der Sicherheitsdienst eingeschaltet.

„Wir tun gut daran, auch andere Meinungen zuzulassen. Aber das hat Grenzen“, sagte der FC-Vize Jörg Alvermann: „Und die gibt es insbesondere dann, wenn gegen die Werte des 1. FC Köln verstoßen wird.“ Auf die Reaktion der Mitglieder auf den Redner sei er „ein Stück weit stolz“.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.