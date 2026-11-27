Der 55-Jährige reagiert deutlich auf die Frage eines Journalisten zu den Problemen beim FC Bayern.

Nutznießer der Unruhe und Verletzungssorgen beim FC Bayern? Trainer Niko Kovac (55) vom Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund will von Schadenfreude über die Schwächephase des Konkurrenten nichts wissen.

„Du legst mir ja Sachen in den Mund. Das ist ja Wahnsinn“, konterte der BVB-Trainer am Freitag eine entsprechende Frage zur Diskussion um Bayerns Profi Jamal Musiala und zur langen Münchner Verletztenliste.

Niko Kovac an der Seitenlinie Niko Kovac an der Seitenlinie © IMAGO/APL

„Es ist völlig egal, was in München passiert“, sagte Kovac, der sich auch nach wiederholter Nachfrage nicht zu den Bayern äußern wollte. „Ich verstehe schon, Sie wollen über die Hintertür bei mir rein, aber alles gut, ich bin schon länger im Geschäft“, sagte Kovac vor dem schweren Heimspiel gegen den Tabellenfünften Bayer Leverkusen (Sonntag, 19.30 Uhr). „Wir bleiben bei uns“, stellte Kovac klar.

Der BVB geht mit frischem Selbstvertrauen in das Duell mit der Werkself, nachdem es unter der Woche in der Champions League beim englischen Meister FC Arsenal einen verdienten Punkt (1:1) gab. Die Reise nach London hat Dortmund ohne neue Verletzungen überstanden.

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Stürmer Serhou Guirassy, der bei Arsenal eingewechselt wurde, sei für Sonntag wieder eine Option für die Startelf. Auf Guirassys jüngste Aussagen angesprochen, er sehe sich als Kandidat für den Ballon d’Or, stärkte Kovac seiner „Lebensversicherung“ den Rücken. „Ich bin davon überzeugt, dass er die Qualität hat, in die Auswahl zu kommen“, sagte Kovac.