Der Coach des FC Bayern kehrt auf die Trainerbank zurück. Es wartet ein Mammutprogramm.

Viel Zeit zur Eingewöhnung wird Vincent Kompany nicht haben. Wenn der Trainer des FC Bayern am Abend (20.30 Uhr im LIVETICKER) im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln erstmals seit seinem Zusammenbruch am 23. Oktober auf die Trainerbank zurückkehren wird, ist das nur der Auftakt eines Mammutprogramms. Bis Weihnachten warten binnen 29 Tagen acht Pflichtspiele in allen drei Wettbewerben – doch Kompany hat seine Lehren gezogen.

Er habe nach seiner Viruserkrankung Mitte Oktober einfach „nicht genügend auf meinen Körper gehört. Dann war es zu spät“, sagte der 40-Jährige und ergänzte schmunzelnd und mit Blick auf seinen Arm, dessen Schulter er sich bei seinem Kollaps ausgekugelt hatte: „Jetzt sind wir hier, und ich habe diese Schulterschiene an. Also wenn ihr mitlernen wollt, dann habe ich schon die ganze Antwort gegeben.“

Vincent Kompany kehrt beim FC Bayern auf die Trainerbank zurück Vincent Kompany kehrt beim FC Bayern auf die Trainerbank zurück © AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND

Kompany hat „langen Prozess durchgemacht“

Die infolge seines Zusammenbruchs geäußerten Sorgen, Kompany würde sich überarbeiten oder der Druck sei zu groß gewesen, wollte der Belgier nicht bestätigen. „Wenn man ganz objektiv schaut auf diese Phase: Wir sind ungeschlagen. Wir kommen aus dem längsten Urlaub, den ich je hatte in meinem Leben. Wir kommen auch aus der längsten Länderspielpause, die ich je hatte in meinem Leben. Es ist natürlich normal, dass man sich Sorgen macht, es ist normal, dass man seine eigenen Antworten sucht. Aber ich bin auch hier um zu sagen: Das kann jedem passieren. Aber man kann daraus lernen.“

Er selbst habe seit seinem Zusammenbruch jedenfalls „einen langen Prozess“ durchgemacht, sagte Kompany: „Und jetzt ist es wieder Zeit für den nächsten Schritt.“ Es sei schließlich bei weitem „nicht alles negativ“ gewesen, ergänzte er: „Man hat als Trainer eigentlich nie diese Chance, einen Restart zu machen. Da ist ein Luxus, den ich jetzt habe. Ich habe in dieser Zeit bessere Gedanken darüber bekommen, wie wir vielleicht dieses eine Prozent extra machen.“

Sportvorstand Max Eberl hofft zumindest, „dass Vinny daraus lernen und seine Schlüsse ziehen wird. Das, was ein Mensch in seinem Leben durchmacht, macht ihn als Menschen aus“, sagte er und ergänzte: „Wir als FC Bayern versuchen, auf alle zu achten. Trotzdem hat natürlich jeder auch die Eigenverantwortung.“

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