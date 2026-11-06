Wenn der FC Schalke 04 in Sinsheim antritt, strömen die Fans in Scharen. Vor dem Duell mit der TSG Hoffenheim sorgt nun die Preisgestaltung für Diskussionen. Die Königsblauen üben deutliche Kritik.

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag bei der TSG Hoffenheim (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) gastiert, werden in der Arena in Sinsheim bis zu 11.000 Fans der Königsblauen erwartet. Im Vorfeld sorgt jedoch nicht nur der große Gästeandrang für Gesprächsstoff, sondern auch die Ticketpreise. Schalke kritisiert die Preisgestaltung der Kraichgauer scharf.

Für das Bundesliga-Spiel werden in einzelnen Kategorien Eintrittspreise von bis zu 90 Euro fällig. Zum Vergleich: Für Hoffenheims Heimspiel gegen die SV Elversberg im Januar kosten Tickets in derselben Kategorie lediglich 25 Euro.

Der FC Schalke 04 gastiert am Sonntag bei der TSG Hoffenheim Der FC Schalke 04 gastiert am Sonntag bei der TSG Hoffenheim © IMAGO/Picture Point LE

Schalkes Fankultur-Direktor Sebastian Buntkirchen warf der TSG vor, gezielt von der hohen Nachfrage der Gästefans profitieren zu wollen. Bei Sky sagte er: „Sie wissen: Schalke kommt mit vielen Fans, also hinterlegen wir höhere Ticketpreise, weil wir wissen, dass sie von Schalkern gekauft werden. Das ist eine Entwicklung, die wir sehr kritisch sehen.“

Hoffenheim verteidigt Preismodell vor Schalke-Spiel

Die TSG wies die Vorwürfe zurück und erklärte das eigene Preissystem. Bei besonders stark nachgefragten Partien gebe es zwar höhere Preiskategorien. Gleichzeitig seien auch für diese Begegnungen Sitzplätze ab 29 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder erhältlich. Zudem ermögliche die Preisgestaltung familienfreundliche Angebote und stabile Dauerkartenpreise.

Das Spiel gegen Schalke zählt in Hoffenheim zu den sogenannten Topspielen. In diese Kategorie fielen bislang auch Begegnungen gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und den Hamburger SV. Gemeinsam haben diese Klubs ihre große und reisefreudige Anhängerschaft.

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Die TSG kämpft seit Jahren darum, ihre Arena regelmäßig auszulasten. In der vergangenen Saison lag der Zuschauerschnitt bei knapp 25.000 Besuchern. Immer wieder prägen daher die Fans der Gastmannschaften die Atmosphäre in Sinsheim.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.