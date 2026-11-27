Der monatelange Ausfall von Harry Kane stellt den FC Bayern vor große Herausforderungen. Lothar Matthäus sieht dennoch keinen Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt.

Wer ersetzt Harry Kane im Sturm der Münchner? Die Personalnot in der Bayern-Offensive ist groß, der Ruf nach einem Ersatz für Harry Kane naheliegend. Lothar Matthäus hält von einem Wintertransfer allerdings wenig.

„Eins zu eins ist Kane sowieso nicht ersetzbar“, erklärte er in seiner Bild-Sendung. Dennoch sieht der 65-Jährige im bestehenden Kader genügend Optionen, um den Ausfall des Weltfußballers zumindest teilweise aufzufangen. Es gäbe viele Spieler, „die auf dieser Position ähnlich spielen können.“

Die Bayern müssen den Ausfall von Harry Kane kompensieren Die Bayern müssen den Ausfall von Harry Kane kompensieren © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Neben Ismael Saibari traut Matthäus insbesondere Serge Gnabry die Rolle im Sturmzentrum zu – der Nationalspieler könne einen „verkappten Neuner“ spielen, der sich ähnlich wie Kane immer wieder aus der Spitze zurückfallen lassen könne. Das Problem: Beide Spieler sind ebenfalls angeschlagen. Bei der Champions-League-Niederlage gegen des OSC Lille musste Trainer Vincent Kompany deshalb improvisieren und beorderte Konrad Laimer ins Sturmzentrum.

Matthäus sieht nur vorübergehendes Problem

Neben Kane, Gnabry und Saibari musste Kompany ebenfalls auf Offensiv-Star Michael Olise und Linksverteidiger Alphonso Davies verzichten. Die personelle Misere ist für Matthäus dennoch kein Grund, kurzfristig in die Kaderplanung einzugreifen. In fünf bis sechs Wochen erwartet der Weltmeister von 1990 eine deutliche Entspannung der Situation.

Auch Kane sieht er rechtzeitig für die entscheidende Saisonphase wieder auf dem Platz. „Die Spieler wie Harry Kane, die den Unterschied machen, die entscheiden dann, wer in die Halbfinals weiterkommt“, betonte Matthäus. Kane werde voraussichtlich im Januar oder Februar wieder zur Mannschaft dazustoßen.

Kane hatte sich beim 1:1 gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und wurde bereits operiert.

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