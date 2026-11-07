Trotz Sorgen um Neuer: Bayern als Tabellenführer in die Pause

Die Münchner zeigen bei Mainz 05 einen weitestgehend souveränen Auftritt. Rekordmann Neuer wird verletzt ausgewechselt.

Trotz neuer Sorgen um Kapitän Manuel Neuer: Der FC Bayern München geht als Tabellenführer in die Bundesligapause. Auch in der letzten Partie vor der anstehenden Länderspielphase ließ sich das Team von anhaltenden Verletzungsproblemen sowie dem Fehlen von Trainer Vincent Kompany nicht beeindrucken und gewann am Samstagnachmittag verdient mit 2:0 (1:0) bei Mainz 05.

Joshua Kimmich (14.) und Lennart Karl (57.) sorgten mit ihren Treffern für den sechsten Ligasieg der Münchner, die auch im 16. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen blieben. Der Anschlusstreffer durch Phillip Tietz (90.+3) kam zu spät. Ein Wermutstropfen war allerdings die verletzungsbedingte Auswechslung von Torhüter Neuer kurz vor der Pause. Mainz musste die vierte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen.

Zum fünften Mal vertrat Co-Trainer Aaron Danks Bayerns Chefcoach Kompany auf der Bank, der 40-Jährige fällt wegen einer Hirnhautreizung derzeit aus. „Er wirkt sehr positiv und scheint auf dem Weg zur kompletten Erholung zu sein“, sagte Danks am Freitag über Kompany, für dessen Rückkehr es aktuell noch keinen fixen Zeitpunkt gibt.

Im Vergleich zum überzeugenden 2:0 bei Atletico Madrid in der Champions League unter der Woche nahm Danks zwei Änderungen in der Startelf vor: Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown ersetzten Tom Bischof und Alphonso Davies. Die Bayern übernahmen erwartungsgemäß von Beginn an die Kontrolle und drückten Mainz hinten rein.

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Mit ihrem aggressiven Gegenpressing zwangen die Münchner den Gegner zu Fehlern, was sich nach knapp einer Viertelstunde auszahlte: Harry Kane behielt nach einer Balleroberung die Übersicht, Kimmich traf aus 17 Metern in den rechten Winkel. Brown (17.) und Dayot Upamecano (18.) hatten weitere Chancen. Neuer, der im Alter von 40 Jahre und 225 Tagen zum ältesten Bundesligaspieler des Klubs aufstieg, erlebte vor 33.305 Zuschauern zunächst einen ruhigen Nachmittag.

Nach einer Verschnaufpause wurde die Partie gegen Ende der ersten Hälfte nochmal aufregend: Jae-sung Lee erzielte den vermeintlichen Ausgleich, allerdings wurde der Treffer wegen Abseits zurückgenommen. Neuer hatte sich jedoch beim Abwehrversuch der vorangegangenen Freistoßflanke am rechten Fuß verletzt und wurde von Jonas Urbig ersetzt.

Hatte der Druck der Bayern nach rund 20 Minuten etwas nachgelassen, verstärkte das Team seine Offensivbemühungen nach der Pause wieder. Kane legte nach einen gescheiterten Versuch auf Karl ab, der zuletzt im Mittelpunkt von Diskussionen stehende Youngster traf wie schon gegen Atletico.

Von einem Mainzer Aufbäumen gegen die drohende Niederlage war ob der Überlegenheit der Bayern wenig zu spüren. Die Münchner behielten lange die Kontrolle, standen defensiv stabil und suchten weiter den Weg nach vorne.