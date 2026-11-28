Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt trennen sich in einem unterhaltsamen und schnellen Spiel mit 2:2. Die SGE hält ihre Serie damit aufrecht.

Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart fehlt im Rennen um die Europapokalplätze nach einem unterhaltsamen Duell der Schwung des Siegens. Ein 2:2 (1:1) beim VfB half den seit fünf Pflichtspielen ungeschlagenen Frankfurtern am Samstagabend immerhin mehr als den Gastgebern, die in der Fußball-Bundesliga fünf Punkte hinter dem Tabellensechsten Werder Bremen liegen. Für die Eintracht sind es drei.

In einem intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen nutzte Grischa Prömel (42.) die erste gute Stuttgarter Chance zum Führungstreffer. Frankfurt war bissig und optisch überlegen: Ansgar Knauff (45.+2) traf nach einem Eckball zum Ausgleich, weil Deniz Undav unhaltbar abfälschte. Der VfB-Kapitän bereitete dann aber das 2:1 von Luca Jaquez (53.) vor – wieder schlug die Eintracht in Person von Nationalstürmer Younes Ebnoutalib (62.) schnell zurück.

Der VfB suchte zuletzt die verlorenen Tore. „Es ist wie verhext“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 0:2 bei Inter Mailand in der Champions League, aber „irgendwann“, betonte Stürmer Ermedin Demirovic, werde „der Knoten platzen“. Dafür wechselte Hoeneß auf fünf Startelf-Positionen, unter anderem kam Undav zurück. Für Frankfurt warnte Trainer Adi Hütter: Er schaue dem VfB „auf die Beine“, nicht in den Kopf.

Der Verlierer dieses Traditionsduells würde Probleme bekommen, sich in der Vorweihnachtszeit nah am Europacup zu halten – beiden Mannschaften war anzumerken, was auf dem Spiel stand. Frankfurt kam zunächst besser mit dem Druck zurecht, Abschlüsse von Jonathan Burkardt (16.) und Lilian Brassier (18.) unterstrichen dies.

DEINE MEINUNG

Dann aber schickte der VfB Demirovic steil, Robin Koch griff für die Eintracht beherzt ein – und Sascha Stegemann zeigte ihm dafür die Rote Karte (20.). Nach Protesten und Ansicht der Videobilder nahm der Schiedsrichter den Platzverweis zurück, Koch hatte mit der Fußspitze den Ball gespielt.

Beide Mannschaften gingen nun auf Risiko, es ging hin und her, Geplänkel gab es nach einer halben Stunde nicht mehr. Frankfurt ging giftig in die Zweikämpfe und eroberte häufig den Ball, spielte die Schnellangriffe dann aber zu ungenau aus.

Wenn die Stuttgarter sich spielerisch befreiten, kamen sie auch in den gegnerischen Strafraum – doch, die alte Sorge: Große Chancen brachte das nicht, bis Prömel nach sehenswertem Steilpass von Demirovic ins kurze Eck traf. Knauff konterte nach einem Eckball mit etwas Glück, Jaquez stand in der zweiten Halbzeit bei seinem Muster-Kopfball sträflich frei. Ebnoutalib verwertete eine Vorlage von Burkardt eiskalt zum 2:2.