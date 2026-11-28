Der lange gesperrte Mario Vuskovic hat ausgerechnet gegen den ersatzgeschwächten FC Bayern seinen großen Tag.

Mario Vuskovic feiert im Duell mit dem FC Bayern sein Pflichtspielcomeback für den Hamburger SV. Erstmals nach seiner vierjährigen Dopingsperre schickt Trainer Merlin Polzin den 25 Jahre alten Kroaten auf den Rasen.

Im Nordderby bei Werder Bremen in der Vorwoche, der ersten Einsatzchance für den Verteidiger, hatte Vuskovic 90 Minuten auf der Bank gesessen.

Vuskovic zwischen Stolz und Vorfreude

„Es ist sehr emotional, das Spiel nach vier Jahren zu spielen, besonders gegen eines der größten Teams in Europa, gegen Bayern“, sagte er kurz vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr bei Sky: „Ich bin stolz, dass ich es hierher geschafft habe. Aber jetzt ist es mein Job, ein hoffentlich gutes Spiel zu machen. Zuhause gehen wir auf drei Punkte. Ich habe gut geschlafen und ich bin bereit, alles für den Klub zu geben.“ Sein bis dato letztes Pflichtspiel liegt exakt 1480 Tage zurück, damals spielte Vuskovic mit dem HSV in der 2. Bundesliga in Fürth.

Auch beim deutschen Rekordmeister aus München, der unter anderem auf die verletzten Topstars Harry Kane, Michael Olise und Jamal Musiala verzichten muss, gibt es Hingucker in der Aufstellung. In der Offensive sollen der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye und der ein Jahr ältere Noah Codjo-Evora für Akzente sorgen. „Solche Momente kreieren eben auch schöne Geschichten“, sagte Sportvorstand Max Eberl und betonte die Chance für die Nachwuchskräfte in dem Klassiker an der Elbe.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach