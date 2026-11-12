Watzke: Nmecha könnte auf Jubel verzichten

Jetzt schaltet sich Hans-Joachim Watzke in den Streit rund um Felix Nmecha ein. Eine Verbindung mit dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" wollen die Dortmunder vermeiden.

Geht es nach Hans-Joachim Watzke könnte der in die Kritik geratene Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha in Zukunft auf seinen umstrittenen Kronenjubel verzichten.

„Ich habe ihm gesagt: ‚Felix, wenn du spürst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du auch die Einsicht, du machst es nicht mehr, weil es die Fans spaltet.‘ Er will sich das überlegen“, sagte Hans-Joachim Watzke, Präsident von Borussia Dortmund, im Podcast von „colourFIELD tell-a-vision“: „Wir haben eine Stunde Video-Call gemacht. In diesem Stadium sind wir jetzt und er wird darüber nachdenken. Ich hoffe, dass wir eine vernünftige Lösung hinkriegen.“

Watzke hat Verständnis für die Debatte rund um Nmecha Watzke hat Verständnis für die Debatte rund um Nmecha © picture-alliance/DeFodi Images/SID/Ralf Treese

Der Jubel mit dem Ablegen einer Krone ist mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ assoziiert. „Der Grundwerte-Kodex von Borussia Dortmund und die Grundeinschätzung von ‚Ballers in God‘ sind auch nicht komplett kompatibel“, sagte Watzke: „Und deshalb hat man bei uns – speziell in der Fanabteilung – den Eindruck, dass so ein Link geschaffen werden soll zu ‚Ballers in God‘. Das wollen wir nicht in unserem Wohnzimmer.“

Watzke sprach gleichwohl in den höchsten Tönen von Nmecha. „Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und tauschen uns häufig aus. Ich als praktizierender Katholik bin jetzt auch der Letzte, der jemandem das Beten verbieten will“, sagte der 67-Jährige: „Darum geht es überhaupt nicht. Es ist auch legitim. Die einzige Frage, über die wir auch mit ihm diskutieren, ist der zweite Teil seines Jubels.“

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Watzke schlägt Nmecha anderen Jubel vor

Watzke regte daher an, dass Nmecha dies einfach unterlassen solle. „Wenn er ein Tor macht und seine Zeigefinger nach oben streckt, dann weiß auch jeder, dass er sich bei Gott bedanken möchte. Dann kann er auch gerne das Kreuzzeichen noch machen“, so der BVB-Präsident: „Es ist das gute Recht der Fanabteilung, so eine Diskussion anzustoßen. Ich war am Montag bei ihrer Jahreshauptversammlung. Es war schon so, dass der Anteil derjenigen, die sich an Teilen seines Jubels gestört haben, deutlich in der Mehrheit war. Dann muss man es ernst nehmen und diskutieren.“

Nmecha hatte am Samstag beim 2:1 gegen die SV Elversberg beide Tore geschossen und dann erneut seinen umstrittenen Jubel gezeigt.

Am Sonntag äußerte die Fan- und Förderabteilung des BVB Kritik an dem 26-Jährigen und forderte eine klare Abgrenzung von evangelikalen Netzwerken. Nmecha schrieb in einer Reaktion bei Instagram, sein Jubel habe zu Missverständnissen geführt. Die geforderte Abgrenzung fehlte in seinem Post in den Sozialen Medien.