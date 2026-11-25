Der FC Bayern gibt ein Statement zu Jamal Musial heraus. Darin wird ein wichtiges Detail in der anhaltenden Debatte um den Vertrag des erkrankten Superstars erstmals öffentlich gemacht.

Der FC Bayern hat sich in einem Statement zur Causa Jamal Musiala geäußert. Darin erklärte der deutsche Rekordmeister, wann der Spieler erstmals wegen seiner im vergangenen Sommer öffentlich gewordenen neurologischen Störung untersucht wurde.

„Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht“, heißt es in der kurzen Mitteilung.

Die Untersuchung habe in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung „unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik“ stattgefunden.

Bayern spricht von „konstruktiven Gespräch“ mit Musialas Beratern

Des Weiteren gaben die Münchner an, dass es bei einem am Dienstag vollzogenen Treffen zwischen dem Klub und den Beratern Musialas zu einem „konstruktiven Gespräch“ gekommen sei. „Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung“, heißt es.

Ähnlich hatte sich auch schon Sportvorstand Max Eberl öffentlich geäußert.

Zu dem Meeting war es gekommen, nachdem Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dreesen öffentlich an Musialas künftiger Leistungsfähigkeit gezweifelt hatten. Auch der hochdotierte Vertrag des deutschen Nationalspielers war dabei infrage gestellt worden.

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In diesem Zusammenhang war die Frage aufgekommen, wann Musiala und seine Berater von der Erkrankung wussten. Wie die Bayern daher nun selbst bestätigten, war dies rund zwei Monate nach der Vertragsunterschrift der Fall – diese wurde am 14. Februar 2025 verkündet.

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