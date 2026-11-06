Serhou Guirassy hatte sich in der Champions League verletzt. Er reist wahrscheinlich auch nicht zur Nationalmannschaft.

Stürmer Serhou Guirassy (30) wird Borussia Dortmund im Bundesligaspiel gegen die SV Elversberg aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlen.

„Er hat eine Zerrung und wird nicht teilnehmen können“, sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie gegen den Aufsteiger am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Guirassy werde wahrscheinlich auch nicht zur Nationalmannschaft Guineas reisen, ergänzte Kovac: „Aber das werden wir noch mit dem Verband besprechen und hoffen, dass er dann nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit ist.“

Guirassy fällt aus – Sabitzer eine Option für BVB-Coach Kovac

Guirassy war am Mittwoch im Heimspiel der Champions League gegen Betis Sevilla (2:1) angeschlagen ausgewechselt worden. Er kommt in dieser Saison bisher auf acht Pflichtspieltore für den BVB.

Der zuletzt erkrankte Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer hat hingegen wieder mittrainiert und ist gegen Elversberg eine Option.

Dies gilt auch für Jobe Bellingham, der von Thomas Tuchel erstmals für Englands Nationalmannschaft nominiert worden ist und von Kovac reichlich Lob erhielt.

„Das hat er sich redlich verdient. Die Entwicklung, die er genommen hat, ist eine sehr große. Er hat sehr viel investiert, er ist sehr fleißig“, sagte Kovac. Bellingham könne dank seiner Einstellung ein „sehr, sehr großer Spieler“ werden.