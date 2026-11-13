TV-Doku über Uli Hoeneß angekündigt

"Er ruft gleich an, pass auf": Dopa kontert Hoeneß-Aussagen

Die Dokumentation führe dabei "immer wieder aus der Öffentlichkeit ins Private und zeigt den Menschen Uli Hoeneß in all seinen Facetten".

Anlässlich seines 75. Geburtstags widmet der Bayerische Rundfunk Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß eine Dokuserie. In „Being Uli Hoeneß“ werde in fünf Episoden die Geschichte „eines außergewöhnlichen Lebens“ erzählt.

„Verehrt und angefeindet, bewundert und verurteilt. Einer, der Höhen und Tiefen durchlebt und immer wieder aufsteht“, schreibt der BR zur Serie, die ab dem 27. Dezember in der ARD-Mediathek abrufbar ist und am 4. Januar ab 20.15 Uhr im Ersten gezeigt wird.

Uli Hoeneß steht im Mittelpunkt einer TV-Dokuserie Uli Hoeneß steht im Mittelpunkt einer TV-Dokuserie © IMAGO/Sven Simon

TV-Doku zeigt Uli Hoeneß „in all seinen Facetten“

Seinen 75. Geburtstag feiert Hoeneß am 5. Januar 2027. Die Dokumentation beschäftigt sich mit der aktiven Karriere des einstigen Stürmers, seinem Dasein als Manager und führe dabei „immer wieder aus der Öffentlichkeit ins Private und zeigt den Menschen Uli Hoeneß in all seinen Facetten“.

Zu Wort kommen dabei etwa seine Frau Susanne und die Kinder Florian und Sabine. Freunde, langjährige Weggefährten und Rivalen erzählen von gemeinsamen Erlebnissen, Freundschaften und Zerwürfnissen, von Konflikten und überraschenden Wendungen. Auch Hoeneß selbst blickt auf sein Wirken zurück.

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