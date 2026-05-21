Dembélé gibt vor CL-Finale Entwarnung: "Das wird klappen"

SID 21.05.2026 • 19:17 Uhr Weltfußballer Ousmane Dembélé wurde zuletzt wegen muskulärer Probleme behandelt. In Budapest gegen Arsenal soll er wieder fit sein.

Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest aller Voraussicht nach auf Weltfußballer Ousmane Dembélé zählen. Der französische Nationalspieler zeigte sich trotz seiner verletzungsbedingten Auswechslung am vergangenen Wochenende optimistisch und rechnet fest mit einem Einsatz im Endspiel gegen den FC Arsenal.

„Das wird klappen, daran habe ich keinen Zweifel“, sagte Dembélé am Donnerstag im Interview mit dem Radiosender RMC.

Der 29-Jährige war am Sonntagabend im Ligaspiel bei Stadtrivale Paris FC mit muskulären Beschwerden ausgewechselt worden. Bei RMC sprach er von einem „kleinen Schreckmoment“, zuletzt hatte Dembélé im Mannschaftstraining gefehlt.

Der Stürmer war bereits in der vergangenen Saison beim Titelgewinn in der Königsklasse einer der PSG-Schlüsselspieler gewesen. In diesem Jahr schoss er unter anderem im Halbfinale gegen den FC Bayern drei Tore.