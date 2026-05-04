Simeone abergläubisch? "Hotel war billiger"

SID 04.05.2026 • 19:36 Uhr Diego Simeone sieht Atlético Madrid gewappnet, sich für die Klatsche beim FC Arsenal im vergangenen Oktober zu revanchieren. Spekulationen über eine "abergläubische Aktion" seiner Mannschaft lächelte er weg.

Trainer Diego Simeone sieht Atlético Madrid gewappnet, sich für die Klatsche beim FC Arsenal im vergangenen Oktober zu revanchieren – Spekulationen über eine „abergläubische Aktion“ seiner Mannschaft lächelte er vor dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League weg.

„Uns geht es besser als im Oktober – und das Hotel war einfach günstiger. Deswegen haben wir es gewechselt“, sagte Simeone auf die Frage, wieso seine Mannschaft sich für einen Wechsel entschieden habe.

Atlético: Einsatz von Álvarez und Sörloth noch offen

In der Ligaphase hatte sich der spanische Klub in Nordlondon eine satte 0:4-Klatsche eingefangen. Der Einzug ins Endspiel wäre am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) eine passende Revanche – nach dem Hinspiel in Madrid (1:1) ist das Duell komplett offen. Für Simeone sei es „ganz einfach: Wer besser spielt und seine Stärken ausspielt, ist dem Sieg näher.“