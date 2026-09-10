Entscheidung um Boey gefallen

Sacha Boey schien im Sommer keine Zukunft mehr beim FC Bayern zu haben. Doch nun gibt es neue Entwicklungen.

Eigentlich standen die Zeichen bei Sacha Boey und dem FC Bayern in diesem Sommer klar auf Abschied. Doch mittlerweile sind die Transferfenster in den Topligen geschlossen, aber Boey ist immer noch in München.

„Er ist hier bei uns im Kader“, bekräftigte Sportvorstand Max Eberl auf SPORT1-Nachfrage nach dem 5:0-Sieg zum Champions-League-Auftakt gegen den FK Bodö/Glimt. „Er wird jetzt hier bleiben! Dann ist das so. Und dann schauen wir, was im Winter passiert.“

Sacha Boey (r., mit Ismael Saibari) stand am Donnerstag im Kader des FC Bayern Sacha Boey (r., mit Ismael Saibari) stand am Donnerstag im Kader des FC Bayern © IMAGO/kolbert-press

Boey kehrt auch offiziell in den Bayern-Kader zurück

Zudem werde Boey auch wieder auf der offiziellen Klub-Webseite in die Kaderliste aufgenommen, wie Eberl bestätigte. Dort fehlt der Rechtsverteidiger seit diesem Sommer.

In der bisherigen Saison spielte der 25-Jährige auch sportlich keine Rolle im Team von Trainer Vincent Kompany. In der Königsklasse am Donnerstag stand Boey nun überraschend zum ersten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel im Kader der Bayern. Im Vergleich zur Bundesliga sind in der Champions League aber auch mehr Spieler an einem Spieltag im Aufgebot erlaubt.

Boey wechselte im Winter 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2028. In der vergangenen Rückrunde war der Franzose an seinen Ex-Klub verliehen.