Bayern-Profis tauchen nicht auf Kaderliste auf

Johannes Vehren 03.08.2026 • 18:28 Uhr Dass sich der FC Bayern von Joao Palhinha, Bryan Zaragoza und Sacha Boey trennen möchte, wurde zuletzt mehrmals öffentlich betont. Auf der Kaderliste auf der Vereinswebseite erscheinen die drei Profis schon gar nicht mehr.

Christoph Freund und Max Eberl haben zuletzt mehrmals betont, dass der FC Bayern nicht mehr mit Joao Palhinha, Bryan Zaragoza sowie Sacha Boey plant und sich der Verein von ihnen trennen möchte. Dieses bestreben wird auch auf der Vereinswebseite deutlich.

Sucht man nach der Kaderübersicht, werden einem die Spieler, das Trainerteam und Sportdirektor Freund samt Vorstellungsbild angezeigt. Doch beim genauen Hinsehen fällt auf: Die drei Verkaufskandidaten tauchen in der Kaderübersicht gar nicht, obwohl alle noch einen gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister haben. Auch Armindo Sieb, der noch bis 2027 an die Bayern gebunden ist, fehlt in der Übersicht.

FC Bayern: Eberl deutet Transfer-Bewegung an

Ob es daran liegt, dass sie in der vergangenen Saison verliehen und nicht für die Bayern aktiv waren? Vermutlich nicht, denn mit Arijon Ibrahimovic wurde ein weiterer Leihrückkehrer der Übersicht hinzugefügt. Ebenfalls werden die beiden Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari auf der Webseite aufgeführt.