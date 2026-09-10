Guirassy spricht über Karetsas-Schock

BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas wird in der Champions League gegen Villarreal vom Platz getragen. Serhou Guirassy erzählt, wie er die Situation erlebt hat.

Es waren besorgniserregende Szenen im Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal: BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas musste wegen Kreislaufproblemen vom Platz getragen werden.

Ein Schockmoment, der die Dortmunder Profis auch auf dem Platz beschäftigte. „Um ehrlich zu sein, war es auf dem Feld nicht einfach. Wir wussten nicht, was der genaue Grund für seine Auswechslung war“, erinnerte sich Serhou Guirassy im Gespräch mit RTL/Sky an den Moment.

Serhou Guirassy hat über die besorgniserregenden Szenen um Konstantinos Karetsas gesprochen Serhou Guirassy hat über die besorgniserregenden Szenen um Konstantinos Karetsas gesprochen © IMAGO/DeFodi Images

Guirassy versuchte den Schockmoment auszublenden

Trotz der Ungewissheit versuchten die Dortmunder das Geschehen auf dem Platz weiter auszublenden. „Als Profi musst du fokussiert bleiben“, erklärte Guirassy: „Natürlich war das in unseren Köpfen, aber wir haben mit dem Arzt und dem Trainer gesprochen und uns im Anschluss wie Profis verhalten und sind fokussiert geblieben.“

Am Ende konnten die Dortmunder die Partie mit 3:2 für sich entscheiden. Dabei sorgte vor allem das Zusammenspiel von Guirassy und Fábio Silva für positive Schlagzeilen.

Der Portugiese verlieh der Partie nach seiner Einwechslung mehr Dynamik und setzte seine Mannschaftskollegen gekonnt in Szene. Für Guirassy kommt das nicht überraschend. Die beiden verstehen sich auf dem Platz offenbar nahezu blind.

„Fábio ist für mich wie ein kleiner Bruder“

„Es ist leicht für mich, ihn auf dem Platz zu verstehen und zu wissen, was er möchte. Und er versteht auch mich sehr gut. Ich würde sagen, dass wir eine ähnliche Spielweise haben. Es ist einfach mit so einem Spieler auf dem Feld zu harmonieren“, schwärmte der BVB-Stürmer.

Die Verbindung zwischen Guirassy und Silva geht offenbar auch über das Spielfeld hinaus: „Fábio ist für mich wie ein kleiner Bruder. Er ist jemand, den ich sehr respektiere.“

Diese Harmonie stellten die beiden Stürmer in der Schlussphase gegen den FC Villarreal unter Beweis: Silva legte in der 80. Minute für Guirassy auf, der zum 2:1 traf. Fünf Minuten später verwandelte Guirassy zudem einen Elfmeter.