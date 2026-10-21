Bukayo Saka muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Offensivspieler vom FC Arsenal verletzt sich ohne Gegnereinwirkung.

Ist das bitter! Bukayo Saka vom FC Arsenal musste beim Champions-League-Duell mit dem FC Bayern bereits in der 10. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Was war passiert? Saka setzte zu einem Pass an und blieb dabei ohne Gegnereinwirkung im Rasen hängen. Der Rechtsaußen legte sich zu Boden und schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen.

Bukayo Saka musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden Bukayo Saka musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden © IMAGO/Shutterstock

Champions League: Arteta muss gegen Bayern früh wechseln

Das medizinische Personal eilte auf den Platz und Saka deutete sofort an, dass es für ihn nicht weitergeht. Saka klagte über Probleme mit dem linken Oberschenkel.

Der 25-Jährige humpelte vom Platz und Trainer Mikel Arteta war gezwungen zu reagieren. Für Saka kam Eberechi Eze in die Partie.

Und ausgerechnet Eze war es, der die Gunners nach einem Traumpass von Martin Ödegaard in Führung brachte (25.).