Ballon d’Or: Kane sieht sich als Mitfavorit

Die prestigeträchtige Auszeichnung wird am kommenden Montag in London verliehen.

Die Entscheidung naht, die Spannung steigt – und Stürmerstar Harry Kane vom FC Bayern sieht sich im Rennen um den Ballon d’Or als Mitfavorit. „Ja, auf jeden Fall“, sagte der 33-Jährige nach dem 2:2 (1:1) im Champions-League-Duell gegen den FC Arsenal bei DAZN: „Ich hatte im vergangenen Jahr eine herausragende Saison und bin sehr stolz darauf.“

Den prestigeträchtigen Ballon d’Or zu gewinnen, „wäre natürlich fantastisch, daran besteht kein Zweifel“, sagte Kane, der gegen die Gunners wieder einmal ein überragendes Spiel zeigte. Den Treffer von Alphonso Davies (35.) leitete der Engländer mit einem Traumpass ein, das zweite Münchner Tor besorgte Kane per Handelfmeter selbst (61.).

„Die Abstimmung ist schon lange abgeschlossen, deshalb kann ich nichts mehr daran ändern“, stellte Kane richtig fest: „Ich muss einfach den Abend abwarten und sehen, was passiert.“