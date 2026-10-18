Der FC Barcelona reist trotz schwerer Krawalle nach Paris. Das Spiel bei PSG findet nach aktuellem Stand wie geplant statt. Spaniens Presse ist in Sorge.

Sorgenvolle Blicke von Spanien nach Frankreich! Der FC Barcelona hält trotz der schweren Ausschreitungen in Paris an seinem Reiseplan für das Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain fest.

Die Partie am Dienstag um 21 Uhr im Parc des Princes ist weiterhin angesetzt; eine Verlegung oder Absage steht nach aktuellem Stand nicht zur Debatte. Hansi Flicks Team soll am Montag um 10.30 Uhr vom Flughafen El Prat abheben und um 12.25 Uhr am Flughafen Charles de Gaulle landen. „“Ein Paris in Flammen erwartet Flicks Barca“ titelt Mundo Deportivo aus Spanien am Sonntag.

In Paris toben aktuell heftige Proteste In Paris toben aktuell heftige Proteste © IMAGO/ABACAPRESS

Heftige Proteste in Paris vor PSG vs. Barca

Die französische Hauptstadt wurde am Wochenende von massiven Protesten erschüttert, an denen sich auch die sogenannten Gelbwesten beteiligen. Nach heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden allein im Großraum Paris 855 Menschen festgenommen, landesweit waren es mehr als 1.200.

Mehrere Stadtviertel sind von den Folgen der Krawalle betroffen, die Behörden haben 5.000 Polizisten eingesetzt und Versammlungen in zentralen Bereichen der Stadt strikt untersagt.

So sieht der Reiseplan des FC Barcelona aus

Auch das Umfeld einzelner Stadien bekam die angespannte Lage zu spüren. Der Spieltag in Frankreichs Liga wurde am Wochenende dennoch ohne Absagen durchgeführt – anders als bei früheren Protestwellen.

Barca plant deshalb die gewohnte Vorbereitung: Die Mannschaft bezieht das Domaine Reine Margot Paris Issy am Stadtrand. Für Montagabend um 18.30 Uhr ist das offizielle Abschlusstraining im Parc des Princes vorgesehen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.