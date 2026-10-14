Der FK Bodö/Glimt empfängt heute die Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Aspmyra Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Skurrile Europa-Reise für den BVB: Für das Duell mit FK Bodö/Glimt reisen die Stars nördlich des Polarkreises. Um 21.00 Uhr empfängt der norwegische Klub Borussia Dortmund in der Champions League.

Champions League heute: Bodö/Glimt – BVB LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

BVB ohne Schlotterbeck nach Norwegen

Der BVB muss bei Bodö/Glimt auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der Innenverteidiger fehle nach mehreren Verletzungen aus Gründen der Belastungssteuerung, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Dienstag vor dem Abflug am Dortmunder Flughafen. Vor dem BVB stehen drei Auswärtsspiele und 11.000 Flugkilometer innerhalb von sieben Tagen.

„Das ist schon eine krasse Woche. Das wird auch kein großer Spaß gegen Bodö, auf dem Kunstrasenplatz“, betonte Ricken. „Das wird eine riesige Herausforderung. Wir brauchen eine Top-Leistung.“ Der zuletzt angeschlagene Julian Ryerson gehört zum Kader, „offen“ ist Ricken zufolge allerdings, ob er auch spielen kann.

Bodö/Glimt ein dankbarer Gegner – auch für den BVB?

Bodö/Glimt wartet gegen deutsche Gegner in europäischen Wettbewerben noch auf den ersten Sieg, heute Abend steht im Aspmyra Stadion die nächste Gelegenheit an. Für die Norweger ist es das fünfte Duell mit einem Bundesligisten auf internationaler Bühne. Schiedsrichter der Partie ist Urs Schnyder.

Trainer Niko Kovac und der BVB treten hoch im Norden bei Bodö/Glimt an Trainer Niko Kovac und der BVB treten hoch im Norden bei Bodö/Glimt an © IMAGO/Team 2

In Norwegen sorgt die Tabelle für eine besondere Konstellation: Stavanger und FK Bodö/Glimt liegen gleichauf. Thomas Jacobsen geht mit seiner Mannschaft zugleich in ein Champions-League-Spiel, in dem die jüngsten Resultate im Wettbewerb deutlich ausfielen. Gegen den FC Bayern München setzte es zum Auftakt ein 0:5, obwohl es zur Halbzeit noch 0:0 gestanden hatte. Neun der zehn Feldspieler in Bodö/Glimts Startelf gegen Bayern waren Norweger.

Niko Kovac reist mit seinem Team nach drei Auswärtsniederlagen in Serie in der Champions League zum Aspmyra Stadion. Die Dortmunder brachten am ersten Spieltag gegen Villarreal 89,3 Prozent ihrer Pässe unter intensivem Druck zum Mitspieler. Nur der FC Bayern München erreichte an diesem Spieltag mit 89,5 Prozent einen höheren Wert.

DEINE MEINUNG

FK Bodö/Glimt gegen Borussia Dortmund: Remis und Serien im Blick

Das bislang einzige Aufeinandertreffen endete in der vergangenen Champions-League-Saison in Deutschland 1:1. Bodö/Glimt hat seine vergangenen zwei Partien in der Champions League jeweils mit fünf Toren Unterschied verloren, gegen Sporting CP und den FC Bayern München jeweils 0:5.

Borussia Dortmund hat dagegen unter allen Teams der vergangenen zwei Champions-League-Ausgaben die beste Chancenverwertung: 25 Tore aus 128 Schüssen entsprechen 19,5 Prozent.

Wird FK Bodö/Glimt gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BOD gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FK Bodö/Glimt gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FK Bodö/Glimt gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.