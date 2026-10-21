Real Madrid empfängt heute den RB Leipzig. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Estadio Bernabéu. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Für RB Leipzig steht nach der 1:6-Klatsche gegen den FC Bayern in der Bundesliga die nächste Härteprobe auf dem Programm. In der Champions League bekommen es die Roten Bullen am Mittwochabend mit Real Madrid (21 Uhr im LIVETICKER) zu tun. Schiedsrichter der Partie gegen die Sachsen ist István Kovács.

Die Königlichen kommen dabei, anders als Leipzig, mit reichlich Rückenwind und drei Siegen in Folge. Zuletzt gewann man mit 4:1 gegen den FC Sevilla, nachdem man vergangene Woche in der Champions-League einen Comeback-Sieg gegen die AS Rom (4:3) gefeiert hatte.

Kylian Mbappé und Arda Güler treffen auf RB Leipzig Kylian Mbappé und Arda Güler treffen auf RB Leipzig © IMAGO/Pressinphoto

Champions League heute live: Real Madrid – RB Leipzig im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Lage bei RB Leipzig ist angespannt

Bei RB Leipzig ist die Lage etwas durchwachsener. Vor der deutlichen Pleite gegen Bayern gewann man zwar in der Champions League gegen PSV (1:0) und überzeugte in der Bundesliga gegen Frankfurt (6:0), dennoch kamen nach dem Debakel in München Zweifel auf, auch an Trainer Martín Demichelis.

„Wir müssen mit Mut und unserer Persönlichkeit in das Spiel gehen und versuchen, unsere Idee vom Fußball zu zeigen“, sagte der Argentinier vor dem Härtetest im Bernabéu: „Ich vertraue meinen Jungs voll. Wir werden ein anderes Gesicht zeigen.“

„Nach so einem 1:6 ist die Laune erst einmal im Keller, die Rückreise war sehr still, jeder hat sich seine Gedanken gemacht“, berichtete Kapitän David Raum. Am nächsten Tag habe man intern viele Gespräche geführt. Aus einem solchen Ergebnis müsse man Lehren ziehen, das habe die Mannschaft getan.

DEINE MEINUNG

Real Madrid gegen RB Leipzig: Bilanz und Serien im Bernabéu

Real Madrid und RB Leipzig treffen zum fünften Mal in der Champions League aufeinander. Von den bisherigen vier Duellen gewann Leipzig eines, ein 3:2 zu Hause. Real Madrid holte zwei Siege bei einem Unentschieden. Die Königlichen haben in jedem ihrer vergangenen 44 Champions-League-Heimspiele getroffen, während RB Leipzig seit dem ersten Europapokal-Auswärtssieg gegen einen spanischen Gegner in drei Partien bei Madrider Vereinen ohne Sieg blieb.

Wird Real Madrid gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird RMA gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Real Madrid gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Real Madrid gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.