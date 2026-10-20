Champions League heute: Sabah – BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

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Der Sabah FC empfängt heute die Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr im Baku Olympic Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Sabah FC feierte am zweiten Spieltag gegen Slavia Prag den ersten Sieg in einem Europacup-Hauptwettbewerb der Vereinsgeschichte und empfängt heute Abend Borussia Dortmund in der Champions League.

Anstoß im Baku Olympic Stadium ist um 18.45 Uhr.

Sabah – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für Sabah FC ist es das zweite Heimspiel in der Champions League: Gegen Slavia Prag gelang ein 2:0-Sieg.

Mit einem weiteren Erfolg würde die Mannschaft von Valdas Dambrauskas als erst zweiter Klub aus Aserbaidschan zwei Spiele nacheinander in einem europäischen Hauptwettbewerb gewinnen. Bislang schaffte dies aus dem Land nur Qarabag, und zwar sechsmal.

Borussia Dortmund nach Dämpfer in Baku

Borussia Dortmund reist nach der jüngsten 0:1-Niederlage bei Bodö/Glimt nach Baku. Vier der vergangenen sechs Champions-League-Spiele verloren die Dortmunder, nachdem es in den 17 Partien zuvor im Wettbewerb ebenfalls nur vier Niederlagen gegeben hatte.

Rund um den BVB sorgten zuletzt zudem ein weiterer Dämpfer, der als „kleine Erfahrung“ eingeordnet wurde, sowie pessimistische Einschätzungen von Dietmar Hamann für Gesprächsstoff.

Sabah FC trifft auf starken BVB-Gegner aus Aserbaidschan

Borussia Dortmund gewann bislang alle vier Pflichtspiele gegen Gegner aus Aserbaidschan im Europapokal, darunter jeweils zwei Duelle mit Qarabag und Qabala. Aserbaidschanische Klubs entschieden in der Champions League nur eines von 14 Spielen gegen Teams aus Europas Top-5-Ligen für sich.

Serhou Guirassy war in 22 Startelfeinsätzen für Borussia Dortmund in der Champions League an 24 Treffern direkt beteiligt und erzielte bei seinem einzigen Startelfeinsatz in dieser Spielzeit gegen Villarreal zwei Tore.

DEINE MEINUNG

Wird Sabah FC gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird SAB gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Sabah FC gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Sabah FC gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.