Champions League: Konferenz bei DAZN heute kostenlos

Am Dienstag startet die Champions League nach der langen Länderspielpause wieder mit dem 2. Spieltag. Streaminganbieter DAZN zeigt die Konferenz heute kostenlos.

Nach der Länderspielphase beginnt auch die Champions League wieder – und ist für alle Fußballfans live zu sehen. Zum Restart am 13. Oktober wird die Konferenz beim Streamingdienst DAZN erstmals kostenlos für alle in Deutschland verfügbar sein. Dabei ist kein Abonnement notwendig, eine einfache Registrierung reicht.

Fans erleben dabei am kommenden Dienstag ab 18.00 Uhr für fünfeinhalb Stunden zahlreiche europäische Topteams in einer Sendung und müssen nicht umschalten.

DAZN-Reporter Daniel Herzog DAZN-Reporter Daniel Herzog © IMAGO/Sven Simon

Alle Champions-League-Spiele am Dienstag im Überblick:

RC Lens – Sporting Lissabon (18.45 Uhr)

Sabah FK – Slavia Prag (18.45 Uhr)

FC Arsenal – Lille OSC

Atletico Madrid – Manchester United

Inter Mailand – FC Brügge

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona

RB Leipzig – PSV Eindhoven

FC Villarreal – SSC Neapel (alle 21 Uhr)

Nicht Teil der Konferenz ist die Partie des FC Bayern bei Viking FK (21 Uhr im LIVETICKER), diese wird ausschließlich bei Prime Video übertragen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)