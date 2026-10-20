„Das ist so viel besser“: Erlösung für Florian Wirtz

Der Knoten ist geplatzt! Florian Wirtz erzielt in der Champions League seinen ersten Pflichtspieltreffer in dieser Saison.

Erleichterung für Florian Wirtz! Der Nationalspieler hat sein erstes Saisontor für den FC Liverpool erzielt. Der Offensivstar traf beim 4:3 (2:2)-Sieg gegen den FC Villarreal in der Champions League.

Wirtz wurde halblinks im Strafraum von Cody Gakpo bedient, er nahm den Ball mit dem rechten Fuß an und ließ mit einem Linksschuss ins rechte untere Eck dem Ex-Leipziger Peter Gulacsi im Tor der Spanier keine Chance (68.). In den vergangenen beiden Spielen gegen den Linzer ASK in der Königsklasse und bei Brentford in der Premier League hatte der 23-Jährige je einen Assist verbucht. Erstmals im Liverpool-Trikot konnte er in drei Spielen in Folge eine Torbeteiligung vorweisen.

Florian Wirtz bejubelt seinen Treffer gegen Villarreal Florian Wirtz bejubelt seinen Treffer gegen Villarreal © IMAGO/News Licensing

„Das ist so viel besser. Wieder eine positive Entwicklung, und er nimmt den Ball mit einer kleinen Bewegung mit – mit dem rechten Fuß auf den linken – und schiebt ihn einfach am Torwart vorbei. Ein toller Schuss, aber insgesamt eine deutlich bessere Leistung von Liverpool“, sagte der frühere englische Torjäger Alan Shearer bei Amazon Prime über „Edeljoker“ Wirtz.

Wirtz zunächst auf der Bank

Gegen Villarreal saß Wirtz zusammen mit den Offensivstars Alexander Isak und Bradley Barcola nur auf der Bank. Zur Pause wurde er für Ronald Araújo eingewechselt.

Das Team von Andoni Iraola geriet früh in Rückstand. Nach einem Patzer von Virgil van Dijk traf Georges Mikautadze (4.) zur Führung für die Spanier. Sergi Cardona (29.) erhöhte für das Gelbe U-Boot. Alexis Mac Allister (36.) und Araújo (45.+2) glichen noch vor dem Seitenwechsel aus.

DEINE MEINUNG

Mac Allister (65.) brachte die Reds im zweiten Durchgang in Führung. Kurz darauf traf Wirtz. In der Schlussphase sorgte Tani Oluwaseyi (87.) nochmals für Spannung.

Experte Shearer mit Klartext: „Die ersten 35 Minuten waren furchtbar“

Shearer kritisierte vor allem die Anfangsphase der Liverpooler: „Die ersten 35 Minuten von Liverpool waren furchtbar. Sie spielten so passiv, waren in allem unterlegen, lagen mit 0:2 zurück – und dann kämpften sie sich irgendwie zurück und waren zehn Minuten lang die bessere Mannschaft.“

Die Umstellungen in der zweiten Hälfte zeigten Wirkung. „Iraola nahm zur Halbzeit eine Umstellung vor, stellte Gravenberch als rechten Außenverteidiger auf und brachte Wirtz ins Spiel – daraufhin waren sie in allen Bereichen deutlich besser“, analysierte Shearer.