FC Bayern: Kimmich fehlt wegen eines Trauerfalls

Der Mittelfeldspieler steht gegen den FC Arsenal am Mittwochabend nicht im Kader.

Joshua Kimmich wird dem FC Bayern wegen eines „Trauerfalls im engsten Familienkreis“ am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) im Champions-League-Heimspiel gegen den FC Arsenal nicht zur Verfügung stehen. Dies teilten die Münchner am Vormittag mit und ergänzten: „In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.“

Zugleich bat der Verein „im Namen der Familie“ darum, „ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen.“ Kimmich hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst. Die Bayern hatten dafür zunächst „private Gründe“ angegeben.

Neben Kimmich wird dem deutschen Rekordmeister auch der gesperrte Offensivspieler Michael Olise fehlen.