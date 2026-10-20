Manuel Neuer nimmt an der Abschlusseinheit für das Arsenal-Spiel teil, sein Chef Vincent Kompany und Mittelfeldboss Joshua Kimmich dagegen müssen passen.

Bayern München kann im Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal voraussichtlich auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen. Der Torhüter stand nach seiner Fußverletzung zu Beginn des Abschlusstrainings für die Begegnung am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) mit auf dem Platz.

Nicht mit auf dem Rasen waren dagegen Trainer Vincent Kompany und Mittelfeldboss Joshua Kimmich. Während Kimmich aus privaten Gründen fehlte und sein Einsatz nicht fraglich sein soll, „soll und möchte“ sich Kompany „wegen seiner Virusinfektion schonen“, wie die Bayern mitteilten. Der Coach verzichtete deshalb auch auf die anschließende Pressekonferenz. Auch seine Teilnahme am Spiel soll nicht gefährdet sein, beim Training wurde er von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.

Bayern-Torwart Manuel Neuer Bayern-Torwart Manuel Neuer © AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND

Neuer wurde von Urbig vertreten

Neuer hatte die jüngsten beiden Partien in der Königsklasse bei Viking Stavanger (3:3) und in der Bundesliga gegen RB Leipzig (6:1) verpasst und war von Jonas Urbig vertreten worden. Seine Blessur sei „nichts Schlimmes, nichts Dramatisches“, hatte Sportvorstand Max Eberl am vergangenen Wochenende versichert und die Rückkehr des Weltmeisters von 2014 für den Arsenal-Hit bereits in Aussicht gestellt.

Kompany hatte einen Infekt und Beschwerden an der Hüfte. Das Spiel gegen Leipzig verfolgte er deshalb meist sitzend auf der Bank. Auch der anschließenden Medienrunde blieb er fern – Eberl vertrat ihn. „Wir gehen fest davon aus, dass es für Mittwoch kein Problem ist“, sagte der Sportchef.

Verzichten müssen die Bayern auf den gesperrten Michael Olise und Jamal Musiala. Für den Regisseur kommt das Spiel nach seiner Muskelverletzung noch zu früh.